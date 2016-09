El paquete económico para 2017 será responsable, reitera Meade

Reitera que no habrá más impuestos y que el ajuste recaerá en el gobierno y no en la ciudadanía

CIUDAD DE MÉXICO (08/SEP/2016).- El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, reiteró que en un contexto complicado, el Gobierno federal está obligado a entregar un paquete económico responsable, que cumpla con las variables económicas con responsabilidad.



En entrevista televisiva, el funcionario señaló que el proyecto del paquete económico que se presentará este jueves por la tarde al Congreso de la Unión deberá contribuir a la consolidación de las finanzas públicas, encaminado a lograr un superávit primario, donde además los ingresos deberán ser mayores que los egresos.



Indicó que antes que cubrir los pasivos garantizados por el Gobierno federal, se deberá continuar con la aplicación de medidas responsables para dar estabilidad al crecimiento de la deuda.



Reiteró que no habrá más impuestos y que el ajuste recaerá en el gobierno y no en la ciudadanía, para lo cual -dijo- se requiere no sólo contener el gasto publico sino garantizar la calidad del ejercicio público, privilegiar los programas sociales y reducir los gasto corriente innecesarios.



El funcionario federal sostuvo que aunque México ha sorteado circunstancias muy difíciles, confió en que se le dará al país el paquete económico que se requiere.



Es un año complicado, no necesariamente malo, en términos de la construcción del paquete, porque se tienen que hacer ajustes que le permitirán a la economía seguir avanzando y anticipar las variables que espera en mercado, puntualizó.