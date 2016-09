Finaliza auditoría a dos gobernadores; tres, en proceso: SAT

Javier Duarte, todavía está en tiempo de responder a los requerimientos, dicen

CIUDAD DE MÉXICO (07/SEP/2016).- El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez Sánchez, dijo que de los cinco gobernadores que investiga, dos ya terminaron con sus auditorías y tres siguen en proceso.

Señaló que en el caso del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, todavía está en tiempo de responder a los requerimientos que le ha realizado la autoridad fiscal.

Al ser cuestionado en el noticiario “Despierta” sobre qué es lo que se le investiga de forma personal al gobernador de Veracruz, Aristóteles Núñez dijo que por Ley no lo puede revelar.

Sobre los otros gobernadores restantes, el titular del SAT dijo que dos ya concluyeron con su auditoría y están en proceso de pagar impuestos, y a los otros se les están realizando auditorías.

Ante la pregunta sobre los nombres de los involucrados, insistió en que por Ley no puede revelarlos, pero dijo que entre ellos hay gobernadores y ex gobernadores.

Carlos Loret de Mola leyó una lista de posibles funcionarios investigados entre los que mencionó a César Duarte, de Chihuahua, que declaró que no ha sido notificado, a lo que Núñez Sánchez respondió: “No me consta”, pero momentos después le dijo al periodista que le volviera a preguntar sobre alguna notificación del SAT.

Loret de Mola mencionó también al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, y al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quien dijo no respondieron sobre si han sido notificados por el SAT, a lo que Aristóteles Núñez le dijo: “Vuélveles a preguntar”.

Sobre los otros políticos de la lista, que son el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, y el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, el titular del SAT dijo que a ellos no se les investiga.