Lago Rojo, el proyecto escolar que se convirtió en negocio

Andrés González le saca jugo a su tarea: consolida una empresa familiar de vino de frambuesa

GUADALAJARA, JALISCO (05/SEP/2016).- Andrés González Cortés, de 18 años, vio una oportunidad para iniciar un negocio en su proyecto escolar ideado durante un congreso de ciencia y tecnología en el Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales 01. Con ayuda, pudo y lo consolidó.

La aventura empresarial de este joven de Jocotepec, sin saberlo, comenzó hace dos años. Vio en la frambuesa la ocasión y apostó por una bebida. Andrés ya produce el vino artesanal llamado Lago Rojo que distribuye, por ahora, sólo en la Ribera de Chapala.

González Cortés inició con un equipo. Como parte del proyecto escolar contó con ayuda de su asesora y ahora socia, la ingeniera María Aparicio Cid, quien trabajó en el análisis de frutos de la Ribera de Chapala, entre ellos la frambuesa. Posteriormente se acercó con productores locales, con quienes acordó negociar las berries que no fueran exportadas y así aprovechar hasta la última fruta.

“La frambuesa que no es exportada no se alcanza a aprovechar. Empezamos a trabajar en el proyecto de elaboración de vino de frambuesa a partir de la fruta cosechada en Jocotepec. Con esto pensamos darle un valor agregado a una bebida aprovechando la materia prima que se da en la región”, describe Andrés.

Tras explorar el mercado, y con el apoyo de su familia y su asesora, este joven llevó Lago Rojo a Ensenada, Baja California, uno de los lugares con mayor producción de vino en el país, donde obtuvo una respuesta exitosa de parte de los locales. Éste fue el primer paso que dio Andrés antes de consolidar la marca.

“Empezamos a tener una trascendencia de proyecto escolar para emprender en lo que creíamos, en lo que nos gustaba, en lo que nos apasionaba. Era algo que realmente había mostrado mucha aceptación y le veíamos viabilidad, rentabilidad. Es un proyecto firme, establecido, que va pasando de proyecto escolar a emprendimiento”.

Andrés consigue su materia prima de los productores de berries de Jocotepec, quienes cuentan con certificaciones internacionales de calidad. Posteriormente se eligen las frutas con mayor nivel de maduración, lo que influye en la elaboración del vino.

Por ahora, Lago Rojo está constituida como una microempresa operada por Andrés, su familia y su asesora, en total, son nueve personas. Actualmente este pequeño negocio tiene pendientes las certificaciones ante Hacienda y Salubridad para poder comercializar y distribuir a gran escala el vino artesanal de frambuesa, en sus variedades de seco y dulce.

“Emprender no tiene edad, pero hacer lo que te gusta es la clave. Si no me hubiera gustado esto, no hubiera aguantado las desveladas y sacrificios. La motivación y la gasolina de salir adelante es hacer lo que te gusta. Eso va a romper todos los paradigmas”.

Se expande con impulso de todos

Lago Rojo no sólo se consolida como un negocio desarrollado a partir de una idea escolar, sino que logró colocarse entre los 100 participantes finalistas del Premio al Emprendedor 2016, que organiza la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jalisco.

A raíz de ello, con el impulso de su familia y socios, Andrés González obtuvo el apoyo de la Coparmex Jalisco para aprender sobre manejo de empresas a través de cursos y capacitaciones, conocimientos con los que busca reforzar el alcance de Lago Rojo, lo que se ha reflejado en mejores ventas para la empresa.

“Poco a poco se va dando a conocer. Hemos visto que al cliente le gusta. Hay quienes van exclusivamente a adquirir la botella al malecón de Jocotepec, y en Guadalajara ya nos lo han pedido mucho”, asegura el joven empresario.

Lago Rojo se va consolidando. El joven confía en que su proyecto continuará en expansión, por lo que no descarta que su caso pueda ser tomado como una experiencia para compartir con otras personas.

“Hay que compartir los conocimientos, las experiencias, motivar a la gente. Ésa es la forma con la que de verdad podemos hacer un cambio. No hay que ser cerrados al interés propio, sino compartir las experiencias y victorias, ser una empresa competitiva y socialmente responsable”.

DEGUSTACIÓN Y VENTA

Malecón de Jocotepec

El vino artesanal de frambuesa Lago Rojo se puede conseguir en el Malecón de Jocotepec, donde cada domingo, de 14:00 a 20:00 horas, el personal, incluido Andrés, ofrece degustaciones y vende la bebida. El precio de cada botella es de 150 pesos, en sus variedades de dulce y seco.