Elecciones en EU impactan economía mexicana: estudio

La incertidumbre y el panorama político propician un menor crecimiento

CIUDAD DE MÉXICO (03/SEP/2016).- La incertidumbre asociada al proceso electoral en Estados Unidos y sus implicaciones, así como el panorama político y económico en esa nación, podrían propiciar un menor crecimiento económico en México, señaló un estudio de la Cámara de Diputados.



El informe "Evolución y expectativas sobre el Producto Interno Bruto", elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados estima que ambos factores podrían afectarían negativamente la inversión en nuestro país.



Otro riesgo es la persistente atonía de las exportaciones mexicanas; el crecimiento económico mundial menor al previsto, en particular de Estados Unidos, y menores precios del petróleo y/o reducción adicional de la plataforma de producción de crudo.



Refirió que de acuerdo con el Banco de México (Banxico) para propiciar un mayor crecimiento en nuestro país, se requiere "implementar en un plazo menor de lo anticipado" las reformas estructurales.



Además, reactivar el consumo sostenible, de manera más pronunciada y duradera e impulsado por una mejoría en el mercado laboral; mantener el dinamismo de las remesas, y fomentar un mayor nivel de confianza de los consumidores.



El CEFP mencionó que en el segundo trimestre de 2016, la actividad económica nacional tuvo un crecimiento real anual de 2.52 por ciento, cifra superior a la observada en el mismo trimestre de 2015, que fue de 2.26 por ciento.



La dinámica económica se explicó por la mayor fortaleza de las actividades que componen al PIB: las primarias, secundarias y terciarias mejoraron su desempeño, siendo estas últimas las que más contribuyeron al crecimiento del mismo, explica el informe.



Bajo cifras ajustadas por estacionalidad, el PIB se deterioró al caer 0.17 por ciento en el segundo trimestre de 2016 (0.49 por ciento un trimestre atrás), su primera caída después de once alzas consecutivas, expuso.



Sin embargo, establece el estudio, la caída no fue tan profunda como lo anticipado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de -0.3 por ciento.



Durante el segundo trimestre de 2016, explica el CEFT, la economía mexicana transitó bajo un complejo entorno externo; mientras la mundial continuó creciendo menos y con diferencias importantes en el desempeño de los países.



Expone que el promedio de las expectativas sobre el crecimiento de México para 2016, tanto del sector privado como de organismos nacionales e internacionales, fue de 2.29 por ciento.



Esto implica que la actividad productiva nacional continuará avanzando pero a un menor dinamismo dado que sería inferior al aumento registrado en 2015 de 2.42 por ciento, señala.



Menciona que para 2017 se prevé continúe su fortalecimiento ya que se pronosticó una mayor dinámica (2.64 por ciento) que la prevista para este año.



El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas resaltó que para que la economía mexicana tenga un crecimiento de 2.6 por ciento en todo 2016, deberá aumentar 2.71 por ciento durante el segundo semestre de este año.



En tanto que para que logre un incremento de 2.33 por ciento en todo el año, se debe observar un alza de 2.18 por ciento en la segunda parte del mismo.



Para que alcance una ampliación de 2.28 por ciento, hay que elevarse 2.08 por ciento en el mismo periodo, mientras para lograr una ampliación de 2.0 por ciento implica un incremento de 1.53 por ciento en el próximo semestre.



En tanto que una ampliación de 1.8 por ciento significa un acrecentamiento de 1.14 por ciento en el mismo lapso.