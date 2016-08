Créditos exprés pueden poner en riesgo economía del hogar

En caso de tener alguna inconformidad o queja no se podrá presentarla ante este la Condusef

CIUDAD DE MÉXICO (31/AGO/2016).- El inicio de clases es sin duda uno de los periodos más complicados del año para los padres de familia en el tema económico, pues de acuerdo con algunos expertos se puede llegar a desembolsar en promedio dos mil pesos por cada hijo en la escuela.



Ello afecta algunas veces la economía del hogar, lo que lleva a hacer uso de créditos exprés para hacer frente a este gasto, refiere la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usurarios de Servicios Financieros (Condusef).



Expone que se debe tener cuidado con este tipo de préstamos que se ofrecen sin requisitos y aparentemente de manera inmediata.



Ello debido a que este tipo de empresas no están constituidas como instituciones financieras, por lo que en caso de tener alguna inconformidad o queja no se podrá presentarla ante este organismo.



"Este tipo de empresas que prometen solución rápida a los problemas de liquidez, operan como gestoras ante diversas entidades financieras o comerciales y ofrecen préstamos a la población de hasta cinco millones de pesos, sin requisitos como comprobar ingresos o consultar el Buró de Crédito", destaca.



No obstante, a la hora de otorgar el préstamo piden a las personas un depósito de aproximadamente 6.0 por ciento del total del préstamo que se solicita por concepto de gestoría y gastos de administración.



Posteriormente, subraya, la empresa argumenta que el crédito está en proceso de autorización sin llegar a su entrega final y se justifica diciendo que el crédito no procedió y que el depósito del porcentaje que se dio no se puede devolver, o bien cambian de ubicación y desaparecen.



Por ello, recomiendan a la población a no dejarse engañar por este tipo de empresas y acudir a instituciones autorizadas y supervisadas, toda vez que ello brinda la seguridad de que si tiene algún problema o inconformidad se puede presentar una queja.



La Condusef subraya que dichas empresas se promocionan a través de anuncios en el periódico, volanteo o incluso por Internet.