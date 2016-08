Paquete Económico 2017 será realista: Videgaray Caso

El titular de la SHCP dice que no habrá aumento a los impuestos ni creación de nuevos gravámenes

IXTAPAN DE LA SAL, MÉXICO (30/AGO/2016).- El Gobierno federal propondrá al Congreso de la Unión un Paquete Económico 2017 realista, que no contemple aumento a los impuestos, ni la creación de nuevos gravámenes, aseveró el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.



En el marco de su participación en la Reunión Plenaria de Senadores del PRI, expuso que se prevén también ajustes al gasto público, como ha venido ocurriendo en los últimos años.

"La propuesta, quiero ser muy claro, no implicará modificaciones de carácter tributario que implique aumento de impuestos, el presidente de la República va a cumplir su palabra de que una vez aprobada la Reforma Hacendaria de 2013, se comprometió a no proponer nuevos impuestos ni incrementos a los impuestos existentes", subrayó.



Tras confirmar que el aumento a las gasolinas anunciado para septiembre será el último del año, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que el gobierno propondrá al Congreso adelantar un año la liberalización del precio de la gasolina, para 2017.



Videgaray Caso resaltó que el Paquete Económico 2017 se presentará el próximo 8 de septiembre al Congreso de la Unión, y en el cual se incluyen seis iniciativas para fomentar a los emprendedores, promover el ahorro voluntario, y mejorar el servicio profesional de carrera.



Asimismo, darle mayor peso a los juicios de nulidad en materia fiscal, simplificar el pago de impuestos para pequeñas y medianas empresas (Pymes) e incentivos para que empresarios inviertan en ciencia y tecnología.



Además, por primera vez en nueve años, se va a proponer al Congreso de la Unión un déficit de 0.2 por ciento, "por primera vez en mucho tiempo habremos de reestablecer el balance primario en la economía", enfatizó el encargado de las finanzas públicas del país.



Videgaray Caso explicó que esto "va permitir estabilizar la razón de deuda a Producto Interno Bruto, es decir, la deuda pública que ha venido creciendo de manera consistente desde hace muchos años. Este es un elemento central, indispensable para preservar la estabilidad económica del país", apuntó.



Explicó que el llamado déficit primario -balance primario- significa simplemente, todos los ingresos del gobierno, menos todos los gastos, con excepción del pago de intereses.



Ante los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el funcionario valoró la Reforma Hacendaria promovida por el presidente Enrique Peña Nieto, y avalada por el Poder Legislativo en 2013, la cual ha permitido a México enfrentar con éxito la caída en dos terceras partes de los precios del petróleo, y una depreciación del peso en 50 por ciento.



"Pero, hoy no cabe la menor duda que es gracias a la Reforma Hacendaria que se ha preservado la estabilidad económica y por lo tanto, se ha protegido la economía de las familias mexicanas y el crecimiento económico", concluyó.