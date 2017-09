Protesta de jugadores 'no tiene nada que ver con raza': Trump

Jugadores de futbol protestan de rodillas durante la interpretación del himno, contra la violencia policial sobre afroamericanos. AP / M. Dunham Trump y la NFL, una historia de desencuentros LO MÁS POPULAR

DE DEPORTES Que no aúllen los Lobos Reanudan la Liga MX Grupo Pachuca dona 6 MDP a afectados por sismo Compartir:











Emite sus comentarios contra la NFL a través de su cuenta de Twitter ''¡Se trata del respeto a nuestro País, la Bandera y el Himno Nacional!'', insiste el mandatario WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (25/SEP/2017).- El presidente de EU, Donald Trump, insistió este lunes en que las protestas de jugadores de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) durante la interpretación del himno nacional "no tienen nada que ver con la raza", al afirmar que los que protestaron este domingo fueron abucheados. "La cuestión de arrodillarse (cuando suena el himno) no tiene nada que ver con la raza. ¡Se trata del respeto a nuestro País, la Bandera y el Himno Nacional. La NFL debe respetar eso!", subrayó Trump en su cuenta de Twitter. Esa fue la respuesta del presidente a lo ocurrido este domingo, cuando numerosos jugadores de la NFL escucharon antes de sus partidos el himno nacional con una rodilla en tierra o entrelazando sus brazos con sus compañeros, entrenadores y dueños de sus equipos en señal de unidad. Según aseguró Trump en otro tuit, los que protestaron eran "un pequeño porcentaje" y fueron "abucheados por muchas personas" que demandan "respeto" a la bandera estadounidense. La controversia comenzó el viernes con las críticas de Trump a jugadores de la NFL, en su mayoría negros, que han protestado por la violencia policial contra los afroamericanos colocando una rodilla en tierra durante la interpretación del himno nacional. Trump instó a los dueños de los equipos de la NFL a despedir a los jugadores críticos y añadió que, si los aficionados "abandonaran el estadio" cuando tienen lugar protestas de ese tipo, esas "cosas pararían". Las protestas durante los partidos de la NFL de este domingo, en las que algunos jugadores incluso se negaron a salir del vestuario hasta que no acabó la interpretación del himno nacional, fueron la reacción a las críticas de Trump. En contraste con lo ocurrido en los partidos de la NFL, Trump alabó este día en otro tuit a los deportistas de la competición automovilística Nascar y a sus seguidores, sobre quienes destacó que han dicho "alto y claro" que "no van a tolerar la falta de respeto" al país o a la bandera.

So proud of NASCAR and its supporters and fans. They won't put up with disrespecting our Country or our Flag - they said it loud and clear! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de septiembre de 2017

Many people booed the players who kneeled yesterday (which was a small percentage of total). These are fans who demand respect for our Flag! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de septiembre de 2017

The issue of kneeling has nothing to do with race. It is about respect for our Country, Flag and National Anthem. NFL must respect this! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de septiembre de 2017