Acereros de Pittsburgh se unen a protestas contra Trump

No asisten a ceremonia de himno previa al partido contra los Osos de Chicago

GUADALAJARA, JALISCO (24/SEP/2017).- Los Acereros de Pittsburgh mostraron su incomformidad con las declaraciones del presidente de Estados Unidos Donald Trump quedándose en el vestidor durante la ceremonia del himno nacional estadounidense previo al juego de visita contra los Osos de Chicago.

Trump insultó a los jugadores que se arrodillan durante el himno nacional estadounidense como protesta contra la violencia hacia los afroamericanos. El presidente dijo que despidiría a esos deportistas.

"No vamos a participar en política", dijo el entrenador de los Acereros Mike Tomlin a la cadena CBS. "Somos jugadores de futbol, somos entrenadores de futbol. No vamos a participar en el himno hoy. No para faltar el respeto al himno, sino para retirarnos de la circunstancia"

"La gente no debería tener que elegir. Si alguien quiere actuar de manera normal y participar en el himno, no debería tener que ser obligado a elegir un bando. Si alguien siente la necesidad de hacer algo, no debería ser separado de su compañero que decide no hacer nada", concluyó Tomlin.

En el primer juego de la NFL de este domingo, jugadores de los Cuervos de Baltimore y de los Jaguares de Jacksonville mostraron su disenso con las declaraciones de Trump arrodillándose antes del partido jugado en Londres, Inglaterra.