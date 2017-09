La afición tapatía acompaña a sus equipos

A pesar de que Chivas y Atlas están más abajo de la media tabla, sus seguidores han hecho buenas entradas

GUADALAJARA, JALISCO (24/SEP/2017).- El Torneo Apertura 2017 llegó a la etapa madura, se han disputado nueve jornadas en total, tomando en cuenta que la décima se reprogramó, debido al luto que hay en México a consecuencia del sismo que azotó a la capital del país y a varios estados de la República, además de la solidaridad mostrada por los 18 equipos de la Primera División y sus diversas categorías, así como de la Liga de Ascenso y Liga MX Femenil.

Haciendo un corte de caja en cuanto a asistencias para los equipos tapatíos en sus juegos como local, arroja que los aficionados no han abandonado a sus escuadras, a pesar de que no han tenido una primera mitad de torneo como se esperaba. Entre el campeón del futbol mexicano y los rojinegros del Atlas han logrado meter a sus estadios la cantidad de 277 mil 722 espectadores, tomando en cuenta que los Zorros tienen un partido pendiente ante Tigres.

Atlas debe uno, ante Tigres

Los rojinegros del Atlas han disputado sólo tres encuentros de este Apertura 2017 como locales en el Estadio Jalisco y es que les falta uno, ante Tigres, el cual sigue pendiente incluso con fecha y hora por designar, es por eso que suman la cantidad de 117 mil 705 aficionados en las gradas del coloso de la Calzada Independencia en estos tres compromisos. Al Estadio Jalisco, de manera oficial, le caben 54 mil 963 aficionados, si se suman las partes alta y baja, así como palcos, es por eso que en cuanto a porcentaje, tienen 71.38% de entrada en sus juegos en propio patio.

Por principio de cuentas, en el partido en donde derrotaron a los Pumas 2-1, registraron en sus gradas y butacas 49 mil 209 aficionados, esto es, 89.61% de la capacidad del estadio, que vio cómo su equipo, en ese momento, se proclamaba como líder general.

Luego vino uno de los partidos más atractivos para la afición en Guadalajara, la que apoya al Atlas, es que sus Zorros recibieron la visita de las Águilas del América, un equipo con alta convocatoria en donde se para y ésta no fue la excepción. En este juego de la Jornada 4, el Estadio Jalisco registró la cantidad de 49 mil 313 aficionados, muy cerca del lleno, sin embargo el porcentaje de asistencia fue de 89.72% de la capacidad.

Finalmente, el juego más flojo en cuanto a asistencia en el coloso de la Calzada Independencia, fue el que se llevó a cabo el pasado 22 de agosto ante el “benjamín” del futbol mexicano, los Lobos BUAP. En este partido, la entrada fue de 25 mil 183 espectadores, menos de la mitad de la capacidad total del inmueble, con un 45.82 por ciento.

No abandonan al campeón

Altas fueron las expectativas luego de haber conseguido el doblete durante el torneo pasado, el Clausura 2017, en donde lograron los títulos de Liga y Copa MX. El Apertura 2017 comenzó y a Chivas no le ha ido del todo bien, en casa no han podido ganar y esto a la afición no le ha resultado del todo cómodo, ya que se acostumbraron a ver a un equipo triunfador.

Sin embargo, y a pesar de que hoy en día están situados en el puesto 12 de la tabla general, con sólo nueve unidades, la afición no los ha dejado de lado. Tomando en cuenta que al Estadio Chivas, según la Liga MX, le caben 45 mil 364 aficionados, en sus cinco partidos que han disputado como local han metido a 160 mil 017 espectadores esperanzados en ver ganar a su equipo, esto es 70.54% de la asistencia total posible.

La mejor entrada de la que se tiene registro hasta el momento en este torneo para el Rebaño Sagrado, ocurrió en la Jornada 3 ante los Rayos del Necaxa con un total de 35 mil 888 aficionados que vieron cómo les arrancaron el empate.

Pero por otro lado, la entrada más pobre en lo que va del torneo y de los cinco juegos que ha disputado Chivas como local en este certamen, ocurrió en la Fecha 7 ante los Gallos Blancos de Querétaro, con un total de 23 mil 411 espectadores, esto es, sólo 51.61% de la capacidad del inmueble fue ocupada, y es que muchos factores se conjugaron, entre ellos, el paso irregular que lleva Chivas en el campeonato.

Le faltan varios partidos al Guadalajara en su estadio en este torneo, como ante Lobos BUAP, Monarcas Morelia, Xolos de Tijuana y el Clásico Tapatío, un partido de alta demanda y en donde se podría registrar un lleno hasta las lámparas.

LAS ENTRADAS

CHIVAS

Capacidad del estadio: 45,364

Jornada Partido Asistencia Porcentaje Jornada 1 Chivas vs Toluca 34,272 75.55% Jornada 3 Chivas vs Necaxa 35,888 79.11% Jornada 5 Chivas vs Puebla 31,433 69.29% Jornada 7 Chivas vs Querétaro 23,411 51.61% Jornada 9 Chivas vs Pumas 35,013 77.18% *TOTAL: 160,017 aficionados, 70.54%

ATLAS

Capacidad del estadio: 54,963