Seguirse clavando en el éxito

Los clavadistas que se preparan bajo la orden de Iván Bautista buscan más laureles rumbo a los olímpicos de 2020

GUADALAJARA, JALISCO (24/SEP/2017).- La incorporación de la multimedallista Paola Espinosa, el regreso de Alejandra Orozco y la recuperación de Germán Sánchez e Iván García han puesto a la escuela de clavados jalisciense en el foco de atención de quienes aman esta competencia.

Un nuevo ciclo olímpico ha comenzado y para el profesor Iván Bautista Vargas, entrenador de clavados y forjador de los últimos medallistas olímpicos, la exigencia será más alta, ya que en la fosa de clavados del Code Jalisco se trabajará en busca de conseguir el éxito que ha dado brillo a esta disciplina en las últimas tres ediciones de Juegos Olímpicos.

Al tener bajo sus órdenes a los más recientes clavadistas que han otorgado un metal olímpico a México, Bautista Vargas señaló que ya trabajan en la planificación para que estos atletas puedan triunfar en las próximas justas internacionales; los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018, Juegos Panamericanos de Lima 2019 y los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Para mí es satisfactorio y me ilusiona porque tengo a los cuatro medallistas olímpicos en el Code Jalisco. El hecho de que Paola trabaje con nosotros indica que nos da la confianza para hacer las cosas bien. Me siento comprometido con ellos para buscar los mejores resultados, ya estamos pensando en hacer una planificación desde Centroamericanos hasta Tokio 2020; esa es la meta inmediata”, apuntó el laureado entrenador.

La incógnita con la pareja de Ale Orozco

Tras haber permanecido en la Ciudad de México durante el último ciclo olímpico, la saltarina jalisciense Alejandra Orozco, quien fungía como la compañera de Espinosa en la plataforma, regresó a su lugar de origen, aunque ya no contará con la que fuera su compañera de trayectoria en la prueba de clavados sincronizados.

Sobre esta situación, el entrenador del Code Jalisco mencionó que ya se busca a la clavadista que pueda acompañar a Orozco, siendo el nombre de la deportista de Baja California Sur, Gabriela Agúndez, el que ha sonado con más fuerza, aunque aún no se define nada.

“El pasado fin de semana en la Copa Jalisco se trabajó con Gabriela Agúndez, con ella (Alejandra) estará trabajando para los próximos eventos, es una niña experimentada, que ya ha estado en competencias internacionales y además ha trabajado con Paola Espinosa y la misma Alejandra”, dijo Bautista.

El futuro de Paola Espinosa

Ganadora de dos medallas olímpicas en Beijing 2008 y Londres 2012, Paola Espinosa decidió incorporarse a la escuela de clavados de Jalisco, aunque ya no competirá en las pruebas de la plataforma, en las cuales ha brillado la mayor parte de su carrera.

Tras haber tomado esta decisión, el profesor Iván Bautista señaló que Espinosa aún cuenta con la calidad para seguir en la plataforma, aunque tiene con el potencial para poder brillar en solitario en las pruebas de trampolín de tres metros.

“Yo respeto su decisión, ella ya lo tiene bien pensado, aunque yo sé que tiene mucho potencial en la plataforma. Veremos en 2018 y 2019 cómo se muestra en trampolín, también tiene calidad, falta ver que adquiera fuerza y regrese a su forma deportiva. Ella apuesta a subir su grado de dificultad y su nivel en Jalisco. Con ella yo tengo la confianza y espero también conseguir otra medalla”.

Las cartas fuertes de los próximos años

Desde su llegada a Jalisco, la Entidad que viste de azul y oro estableció un dominio contundente a nivel nacional en esta disciplina. Es por ello que el profesor Bautista cuenta con la autoridad para hablar de quiénes, en un futuro no muy lejano, pueden convertirse en los referentes de los clavados en México.

“El caso de Rodrigo Diego, Arantxa Chávez y Melany Hernández podemos hablar de que también pueden ser protagonistas en Tokio. A Rodrigo lo visualizo buscando el podio, cuenta con la posibilidad por el potencial que tiene. También con Arantxa y Melany podemos aspirar a medallas en trampolín de tres metros. Existe trabajo más abajo, tenemos a un Osmar Olvera, Gael Jiménez, Frida Zúñiga y Mario del Valle. Tenemos ocho atletas que van a estar con serie competitiva en los selectivos de Tokio y firmes para los Juegos de 2024”.

ACTIVIDADES

Sin competencias el resto del año

Durante lo que resta de 2017, estos clavadistas no tendrán participación en eventos internacionales. Será hasta enero de 2018 cuando algunos de ellos compitan en un selectivo rumbo a los Grand Prix de clavados, mientras que en mayo lo harán para definir los cupos a los Juegos Centroamericanos.

LAS FRASES

“El resultado en Río me dio mucha motivación, ganas de tener buenos resultados, de disfrutar cada cosa que hago, los momentos, competencias, viajes y personas con las que he compartido. En 2020 seré una clavadista más segura, feliz, experimentada y motivada”.

Alejandra Orozco, clavadista y medallista olímpica

“Me da gusto que regrese Alejandra y se incorpore Paola. Las dos marcaron historia en el deporte y ahora vienen a aportar. Las niñas de la escuela necesitaban alguien como ejemplo y ahora con ellas lo tendrán”.

Germán Sánchez, clavadista y medallista olímpico

“Las ganas que tengo de hacer lo que me gusta es lo que me motiva rumbo a Tokio 2020. Tengo una espinita clavada por lo que me pasó en Río, además todo este año me quedé sin actividad deportiva. Tengo muchas ganas de competir por México, de hacer lo que amo. En 2020 me verán más completo, más maduro, alguien que haga mejor las cosas. Mi familia es un plus para que eso pase”.

Iván García, clavadista y medallista olímpico