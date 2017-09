Las tragedias en el camino de Miguel Fraga

El portero atlista está marcado por una tragedia sucedida cuando militaba en Fuerzas Básicas del Morelia

GUADALAJARA, JALISCO (23/SEP/2017).- El miércoles Miguel Fraga reconocía su preocupación por no tener certeza sobre el paradero de algunos familiares y conocidos en la Ciudad de México tras el sismo.

Pero si alguien conoce de frente a la adversidad ése es el arquero del Atlas. Y eso de “comer” banca es lo fácil que ha afrontado Miguel.

En septiembre de 2001 vivió un momento dramático. Cuando entrenaba en las Fuerzas Básicas de Morelia, un rayo causó la muerte a seis niños e hirió de gravedad a otros tres cuando cayó en un campo deportivo de la ciudad de Morelia. Los pequeños, con edades comprendidas entre 13 y 14 años, quedaron en medio de una tormenta eléctrica e intentaron protegerse debajo de un árbol. Ahí estaba Miguel Fraga y es algo que le cambió la forma de ver la vida.

“Muy poca gente sabe, pero en 2001, cuando el suceso de lo del rayo, a mí me tocó estar a 10 metros de donde cayó, los 10 que estaban abajo del árbol donde cayó eran mis amigos, era mi categoría”, recuerda el cancerbero del Atlas.

Por supuesto, el acontecimiento lo marcó de por vida. “El ver fallecer a mis amigos es un golpe anímico importante, una enseñanza de vida y fue algo fuerte. Desgraciadamente me tocó vivirla, no quise darle mucho vuelo en todo este tiempo por la pérdida de mis amigos, pero desde ahí veo la vida diferente, sé que en un instante estás y en otro no, la muerte no respeta niveles, edades, sexo”.

A punto de colgar los guantes

En lo deportivo a Fraga también le cayó algún rayo en alguna ocasión. En 2007 la Selección mexicana Sub-20 se preparaba para disputar el Mundial juvenil en Canadá y Miguel se alistaba para ser el titular en el equipo de Jesús Ramírez, en una generación que venía de ser campeona del mundo dos años atrás en Perú.

Miguel era el único arquero de esa convocatoria en ser futbolista de Primera División, contrario a sus compañeros Rodolfo Cota y Alfonso Blanco de Pachuca. Sin embargo, su momento dio un giro de 180 grados, pues una lesión muscular lo dejó fuera del Tricolor y llegando a su casa, pensó en colgar los guantes. “Tuve la oportunidad de a los 20 años ir a jugar un Mundial, el de Canadá 2007, en ese momento era el único arquero que estaba en Primera División, los otros dos, Rodolfo Cota y Alfonso Blanco no habían debutado todavía, todo pintaba para que yo fuera el titular de ese Mundial y un par de semanas antes, en la concentración me desgarré en un entrenamiento y en ese momento no había la tecnología de ahora, no pude asistir y fue algo que me frustró mucho el no ir a un Mundial. En su momento me puse muy triste, me pegó mucho y son cosas que uno no puede manejar, son situaciones de la vida y hay que aprender de eso. Ahora estoy pensando que en un futuro pueda jugar un Mundial como una revancha de vida, y hasta el día en que me retire existirá la posibilidad de hacerlo, entonces voy a luchar por eso, si llega estaré contento y si no, buscaré otros retos”, dijo.

Bien acompañado

Desde pequeño quedó enamorado de la portería. Miguel Ángel Fraga a los cuatro años de edad se puso los guantes y ya nunca se los quitó. Morelia, Michoacán veía cómo un niño con grandes aspiraciones comenzaba a crecer y a creer en sí mismo, siempre con el apoyo de su familia.

“Soy hijo único varón, tengo una hermana y mi papá es futbolero de toda la vida, entonces mi padre, al ser el hijo varón me inculcó el futbol desde pequeño, desde los cuatro años lo juego y desde los cuatro años soy portero, nunca he sido otra cosa, siempre he amado la portería, nací para jugar esa posición, la disfruto mucho y siempre lo he hecho. Nací en Morelia, tuve la fortuna de conocer las Fuerzas Básicas de Morelia, ahí inició mi camino y tuve la fortuna de debutar en Monarcas”, relató Fraga.

“Nosotros somos una familia de clase media, mi papá empleado, mi mamá ama de casa, la verdad es que siempre hicieron un esfuerzo muy grande por poder ayudarme, llevarme a los viajes, porque en ese tiempo te costaban, me compraban guantes que no son baratos, los zapatos, pero siempre pensando en un bienestar, siempre me apoyaron mucho, siempre al pendiente de mí, atrás de mí, de mis porterías. Soy lo que mis papás quisieron que fuera y les estoy mil veces agradecido y toda la vida estaré en deuda con ellos”.

SUS EQUIPOS

Monarcas Morelia: 2005-2009

Mérida FC: 2009-2010

Club Tijuana: 2010-2011

Neza FC: 2011-2013

Delfines: 2013

Querétaro: 2014

Atlas FC: 2014-