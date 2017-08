Presentan oficialmente Serie del Caribe Jalisco 2018

El torneo se llevará a cabo del 2 hasta el 8 de febrero del 2018 en el Estadio de los Charros de Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO (31/AGO/2017).- Jalisco volverá a vibrar con lo mejor del béisbol internacional cuando reciba la Serie del Caribe en su edición número 60. Con lujo de detalle, el comité organizador del máximo evento del béisbol latinoamericano dio a conocer los pormenores para la celebración del clásico caribeño, mismo que se llevará a cabo del próximo 2 hasta el 8 de febrero del 2018 en el Estadio de los Charros de Jalisco.



Los campeones de las ligas invernales de México, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y Cuba visitarán Guadalajara por primera vez en la historia de este evento, el cual cumplirá 60 años de existencia, por lo que la exigencia de realizar una de las mejores Series del Caribe es la única encomienda del comité organizador, mismo que estará comandado por el ex manager de los Charros y de la selección mexicana Edgar González.



Durante la presentación de la justa más importante del béisbol en Latinoamérica, el gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval, denominó a Jalisco como la capital del béisbol de Latinoamérica debido al crecimiento que esta disciplina ha tenido en la entidad y la fiesta que se vivió en marzo pasado durante el Clásico Mundial de Béisbol.



"Jalisco se convierte en la capital del béisbol en Latinoamérica. Soñamos con regresar el béisbol y después con tener los mejores eventos para transmitirle a nuestros niños el amor por este deporte. Este evento reunirá a la familia del béisbol en América. Lo que tuvimos con el Clásico Mundial fue extraordinario, se vivió una gran fiesta y así será en febrero próximo".



Por su parte, Juan Francisco Puello, presidente de la Confederación del Béisbol Profesional del Caribe, auguró una excelente organización al tratarse de una edición especial por ser la sexagésima ocasión en la que se lleva a cabo.



"La Serie del Caribe tiene algo muy importante para esta edición al ser la número 60. Será una gran fiesta, que contará con el respaldo de todas las ligas del Caribe. Es importante que sepan que tendremos una magnífica organización, montarán una Serie del Caribe con la dignidad y el respeto que siempre lo ha hecho México".

EL DATO

La venta de boletos para la Serie del Caribe comenzará a partir del próximo 16 de octubre para quienes cuentan con el abono de temporada de los Charros de Jalisco, mientras que para el público en general la venta se realizará del 1 de noviembre en adelante.



Precios por paquete para los 13 juegos para abonados

VIP 19 mil 500 pesos

Premier 13 mil 200 pesos

Planta baja central 15 mil 800 pesos

Planta baja lateral 5 mil 300

Preferente 7 mil 900

Lateral 3 mil 950 pesos

Lateral Premier 10 mil 600 pesos

Bleachers Mil 350 pesos

Palco central 5 mil 300 pesos

Palco lateral 2 mil 700



Calendario

Viernes 2 de febrero

Venezuela vs Cuba

13:00 horas

Ceremonia de Inauguración

19:00 horas

Puerto Rico vs México

20:00 horas

Sábado 3 de febrero

República Dominicana vs Venezuela

14:00 horas

México vs Cuba

20:00 horas

Domingo 4 de febrero

República Dominicana vs Puerto Rico

14:00 horas

Venezuela vs México

20:00 horas

Lunes 5 de febrero

Puerto Rico vs Venezuela

14:00 horas

Cuba vs República Dominicana

20:00 horas

Martes 6 de febrero

Cuba vs Puerto Rico

14:00 horas

México vs República Dominicana

20:00 horas

Miércoles 7 de febrero

Semifinales

Tercer clasificado vs Segundo clasificado

14:00 horas

Primer clasificado vs Cuarto clasificado

20:00 horas

Jueves 8 de febrero

Final

20:00 horas



EL INFORMADOR / FELIPE ROMERO