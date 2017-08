Quedamos a deber bastante: 'Vikingo' Dávalos

El estratega de Leones Negros habla tras la goleada ante Toluca en la Copa MX

GUADALAJARA, JALISCO (31/AGO/2017).- Luego de que el miércoles fueran goleados por Toluca en la Copa MX, Jorge Dávalos reconoció que sus Leones Negros quedaron a deber bastante en todas sus líneas, por lo cual era imposible que salieran con un resultado favorable de La Bombonera.

Aunque reconoció que el panorama es complicado para lograr la clasificación a los octavos de final del certamen copero, el ''Vikingo'' no dio por muerto a su equipo y señaló que contra Dorados buscarán conseguir el ansiado boleto en lo que será su último compromiso de fase de grupos.

''Tenemos la oportunidad todavía con Dorados, una oportunidad de poder conseguir el pase a la siguiente fase. Nuestra intención era lograrlo desde el juego contra Toluca, pero bueno. El partido no ha sido bueno, quedamos a deber bastante a la defensiva y a la ofensiva. Jugando así desde luego que no podríamos conseguir el objetivo que era salir de Toluca con el pase a la siguiente fase'', compartió.

Al analizar lo que pasó con su escuadra, el estratega melenudo no tuvo empacho para sentenciar que se cometieron algunos errores que no son dignos de un equipo que se jacte de ser profesional. Aunque no lo destacó en lo particular, uno de los errores más marcados del partido fue el de Hibert Ruiz en el primer gol, ya que perdió la pelota en plena salida del equipo y Toluca aprovechó para inaugurar los cartones.

''El clima cuenta, pero lo hace para los dos, no es excusa, en partidos anteriores se venía jugando bien. Cometimos un par de errores en el primer tiempo, errores que no se pueden permitir en un equipo profesional''.

''En el segundo tiempo con la expulsión se descontroló el equipo y terminó siendo un resultado así. La verdad es que nos superaron ellos por mucho'', finalizó.

Tras la derrota ante Toluca, Leones se rezagó en su lucha por calificar a la siguiente ronda de la Copa, ya que mientras los Diablos marchan perfecto con 12 puntos en el Grupo 1, los tapatíos apenas registran tres unidades a falta de un juego para que concluya la fase de grupos.

SABER MÁS

El último juego de Leones en la fase de grupos de la Copa, será ante Dorados de Sinaloa el próximo 12 de septiembre en el Estadio Jalisco.

EL INFORMADOR / DIEGO REOS