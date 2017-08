El ‘Profe’ no piensa en renunciar

Luego de que la Fiel pidió su renuncia, el técnico dijo que buscará sacar al equipo del mal momento que vive

GUADALAJARA, JALISCO (30/AGO/2017).- Ante la presión de la Fiel que exigió su renuncia durante prácticamente los 90 minutos del partido en donde Atlas perdió ante América por 2-0, el director técnico José Guadalupe Cruz fue claro al afirmar que no les dará gusto y buscará a toda costa sacar del mal momento al equipo que hoy dirige.



"Si nosotros al interior del grupo sabemos lo que sucede, pero estamos sólidos, en algún momento se terminará esta mala racha. Yo tengo que hacer mi trabajo y luego será la directiva quien evalúe, ellos tienen los reportes. Nunca lo hice (renunciar), cuando piensas en renunciar, es porque sabes que no tienes la capacidad", comentó el "Profe" en conferencia de prensa al finalizar el juego en el Estadio Jalisco.



Dijo que la gente tiene todo el derecho de reclamar, sobre todo porque su equipo no ha logrado levantar el vuelo y tiene seis juegos sin conocer la victoria.



"No soy nadie para decirle a la gente lo que tiene que decir y hacer, tenemos que trabajar en equipo, yo me enfoco en hacer mi trabajo, los resultados no me son favorables", siguió Cruz.



EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES