Osorio revela casos de indisciplina en el Tri

Afirma haber llamado a futbolistas que mostraron no estar a la altura de la Selección

GUADALAJARA, JALISCO (30/AGO/2017).- El colombiano Juan Carlos Osorio, seleccionador nacional de México, afirmó que algunos jugadores no son convocados al Tri a por "actos de indisciplina".

"Aquí (en la Selección) hay jugadores que ya no están, pero tengo mi conciencia muy tranquila porque han estado y hemos decidido que no deben de estar porque hay mejores que ellos en su posición, o por actos de indisciplina, o porque no son parte de un grupo o no mostraron tener la capacidad para ser parte de un grupo competitivo", dijo el técnico sin precisar nombres en entrevista con la cadena Univisión.

Osorio afirma que dirigir a la Selección mexicana es una tarea ardua, que lo ha hecho crecer profesionalmente.

"Hasta el momento ha sido la experiencia futbolística más productiva para mí y si a eso le sumo que es México, con mas de 120 millones de buenos técnicos, creo que la experiencia no la cambiaría por ninguna".

Osorio tendrá su próximo reto al frente del Tri el próximo viernes, cuando enfrentará a Panamá en partido de eliminatoria mundialista en el Estadio Azteca a las 20:30 horas.

En tanto, el entrenador analiza los factores que hacen del Tri, "una de las selecciones con más presión que hay".

"México es un país nacionalista que le exige demasiado a sus propios, pero a veces no está dispuesto a que sea el producto de un proceso, sino del inmediato, del 'ya'", explica Osorio.

"En el caso concreto del futbol, para que el jugador llegue a tope se necesita tiempo y se necesitan partidos y se necesitan derrotas", afirma.