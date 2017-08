Estamos convencidos de cómo trabaja Osorio: Guardado

México está en su mejor momento en una eliminatoria desde Alemania 2006

CUERNAVACA, MORELOS (29/AGO/2017).- México está en su mejor momento en una eliminatoria desde la que antecedió a Alemania 2006, cuando el estratega argentino Ricardo La Volpe completó el proceso de cuatro años y se clasificó con antelación, aunque el Tri no logró finalizar en el primer puesto del hexagonal.

A diferencia de lo que ocurrió con el “Bigotón” La Volpe, el colombiano Osorio ha sido víctima de críticas muy ácidas, principalmente por implementar rotaciones de alineación entre un partido y otro.

"Se habla que si es justo, que si es injusto las rotaciones, pero estamos convencidos de cómo trabaja el técnico, lo hemos expresado", dijo el volante Andrés Guardado, quien busca disputar su cuarto Mundial con la selección mexicana. "La realidad es que estamos a nada de conseguir un pase al Mundial y llevamos un par de periodos donde hemos sufrido muchísimo, no va a ser fácil, pero sí de manera tranquila y sin tanta presión como antes, eso hay que valorarlo".

Guardado también dijo que en caso de lograr el boleto se debe festejar y no demeritar la misión sólo porque se haya cumplido fácilmente.

"La gente que pueda decir que fue fácil y caminando, le pido que no se confunda porque no es fácil y hay que dar mérito a lo que hemos hecho en esta eliminatoria, porque por algo no se pudo en el pasado", agregó el “Principito”, actual centrocampista del Betis.

Aunque el deseo de los seleccionados mexicanos es sellar el pasaje a Rusia 2018 el viernes, saben que no será sencillo. Hace cuatro años, México necesitó de una espectacular chilena de Raúl Jiménez sobre la hora para evitar la derrota ante Panamá, un equipo que en los últimos años se le ha indigestado.

"Va a ser un partido difícil y complicado porque Panamá ha crecido y nosotros hemos dado pasos para crecer pero no hay que olvidar que las distintas selecciones también cuentan y hacen su papel, ellos van a venir a hacer su partido y debemos tener eso en cuenta y desempeñar nuestro juego cómo queremos", dijo Jiménez.

México recibe a Panamá en el estadio Azteca el viernes por la noche.