Selección panameña cree que el Tri llegará presionado

'Vienen de dos torneos malos', dice el portero del combinado canalero

ATLANTA, GEORGIA (29/AGO/2017).- Más allá que Panamá necesita de sumar en la visita que realizará el viernes al Estadio Azteca, para seguir en la pelea por un boleto a la Copa del Mundo Rusia 2018, la selección que tendrá la presión será la de México, señaló el portero José Calderón.

El cuadro canalero solo ha sumado siete unidades de 18 posibles que lo colocan en el cuarto sitio de la clasificación, pero una combinación de resultados en esta séptima fecha podría hacerlos caer hasta el quinto escalón.

Ante esta situación, Calderón, quien será el encargado de ocupar el puesto de Jaime Penedo, señaló que sin duda ellos necesitan las tres unidades, pero que el Tri viene de un verano complicado que le generó muchas más críticas.

"La presión siempre la tenemos, queremos ganar, ellos tienen presión porque vienen de dos torneos malos, la presión la tendrán más ellos porque tienen la obligación de ganar", dijo.

Afirmó que para conseguir un buen resultado "buscaremos hacer nuestro partidos y si no ganamos no perder, se nos hace más complicado jugar de local que de visita, esperemos que no sea la excepción, vamos con esa idea".

"Nos jugamos la vida, creo que todos tenemos esa responsabilidad con un país que nos apoya, por nuestras familias y esa es una motivación extra de aspirar cosas grandes, para eso debemos jugar muy bien ante México que está muy preparado con jugadores que están en Europa", sentenció.

Panamá trabaja en la ciudad de Atlanta, Georgia, de donde se trasladará el jueves a la Ciudad de México para enfrentar un día después al Tri en el Coloso de Santa Úrsula, en juego del hexagonal final de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2017.