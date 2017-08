Caso juzgado, jornada 7

Chivas no gana, Atlas está al fondo de la tabla de cocientes

GUADALAJARA, JALISCO (29/AGO/2017).- Entre que la Liga MX tiene un líder que no le interesa a nadie fuera del Estado de Nuevo León, que el poderoso América de Miguel Herrera vino a perder en Morelia cuando todo indicaba que arrasaría con el torneo, que las Chivas no se animan a ganar un triste partidito de Liga, que el Atlas está en el fondo de la tabla de cocientes y que los Lobos BUAP pierden las garras partido a partido, este H. Tribunal dictamina que lo mejor para los mitotes del godinato esta semana vinieron de otros lados.

Primero, con el circo ese de la pelea entre Mayweather y McGregor, y después con la continuación del pleito entre “Choque” Pérez y Esteban “Bocón”.

Y mientras en las oficinas del país esto es motivo de guasa, para la Liga MX debe ser una señal de alarma que nos dice que tras siete fechas del torneo, su producto no está divirtiendo ni dando de qué hablar. Ojo con eso, porque de no ser por los errores arbitrales, no se habla de ningún partido ni ningún equipo en específico.

EL PODIO

Rayadotes

1 El primer corte de caja —léase Fecha FIFA— certifica que el Monterrey es el mejor equipo de la Liga MX con una clara superioridad sobre el resto de los contendientes. Antonio Mohamed supo limpiar su vestidor con la salida del uruguayo Gargano y ahora, prácticamente con una gran incorporación como lo es Avilés Hurtado y el mismo equipo del torneo anterior, los norteños son dominadores de la Liga, están invictos y dan la impresión de volverse más sólidos partido a partido.

Príncipe andaluz

2 El zurdísimo Andrés Guardado se presentó con el pie derecho en su nueva casa, el Estadio Benito Villamarín, casa del Betis de Sevilla. El tapatío puso un par de pases para gol que significaron el triunfo de su escuadra en su presentación como local y también la primera victoria en la Liga española. Si bien el Betis no será un contendiente por el título, el aporte de Guardado será fundamental para que los andaluces no tengan problemas de descenso y en una de esas peleen por los puestos de Champions.

Voraces

3 Veracruz es la nueva sorpresa del campeonato. Los Tiburones Rojos, que parecían condenados únicamente a pelear por no descender, incluso para algunos con etiqueta de ser los avocados a irse a la Liga de Ascenso, resulta que tras el corte de caja se ubican en zona de clasificación al ocupar el octavo casillero del torneo y lo más importante, abandonar por vez primera en la campaña el sótano de la tabla de cocientes. Los escualos serán un equipo muy complicado esta campaña.

EL RINCÓN DE LA VERGÜENZA

A sufrir

Lo que parecía una campaña tranquila para el Atlas en el tema del descenso se volvió una pesadilla. Al llegar la primera Fecha FIFA del torneo, cuando pasó un tercio del mismo, los rojinegros se ubican en el último lugar de la tabla de cocientes y con un negro panorama por delante. Habida cuenta de que por la pausa del certamen estarán 15 días en el último puesto de la clasificación que define el descenso, en la reanudación del campeonato Atlas recibe a Tigres y visita a Monterrey.

De Wolverine a lobito

Siguen jugando bonito, proponiendo en todas las canchas y toman muchos riesgos, quizá demasiados. Pero lo cierto es que Lobos BUAP da la impresión de empezar a desinflarse conforme avanzan los partidos. Pasó la sorpresa y ahora los rivales empiezan a enteder cómo juegan los poblanos, lo cual ha redundado en una disminución importante en la consecución de puntos. Luego de ganar 7 unidades en sus primeros tres juegos, ahora tienen sólo uno en los últimos cuatro.

Aferrados

El campeón no quiere salir de este rincón, es más, ni siquiera se atreve a llegar al Apertura 2017. Chivas ya acumula el peor arranque para cualquier campeón defensor y a diferencia de otros equipos a los que la Fecha FIFA parece llegar en un momento donde les cortará el ritmo, en el caso del Guadalajara todo indica que es un bálsamo donde Matías Almeyda podrá replantear algunas cosas y donde tratará de recuperar el mejor nivel de los hombres clave en el campeonato

LA FIGURA

Endiablado

Hirving Lozano sigue encendido en la Liga holandesa, donde marcó por tercer semana consecutiva. El “Chucky” ha sido clave para las tres victorias que ha hilado el PSV Eindhoven en la Supercopa de aquél país y en el arranque de la Liga de ese país. Lozano cumple con creces y tira los mitos sobre la adaptación de los futbolistas a otro tipo de futbol u otras latitudes. El PSV es un equipo experto en negociar a sus figuras a los grandes clubes europeos, y el “Chucky” está haciendo lo correcto para cotizarse.

EL VILLANO

Rey de chocolate

Floyd Mayweather le puso la última mancha que le faltaba a una cuestionada carrera donde sus números dicen que es el mejor de la historia, aunque nadie lo vea así. “Money” no sólo se atrevió al ridículo de enfrentarse con un peleador de UFC, sino que además no fue capaz de propinarle un nocaut convincente. Floyd fue el mismo tipo calculador de sus 49 combates anteriores y ni siquiera ese día y ante ese rival se animó a dar una pelea espectacular. Afortunadamente, parece que ahora sí se retira.

PARA LA POSTERIDAD

“Creo que sólo un equipo jugó esta tarde; ellos (Cruz Azul) patearon dos veces al arco contra diez jugadas nuestras”.

Antonio Mohamed, técnico de Monterrey, cucando a Jémez

