‘Vamos a salir de esta’, advierten en Chivas

GUADALAJARA, JALISCO (28/AGO/2017).- Se han ido siete jornadas del Apertura 2017 y Chivas sigue sin ganar. El equipo está sumido en los últimos puestos de la clasificación general y pese a todo, dentro del vestidor rojiblanco mantienen el optimismo.

Fernando Beltrán, mediocampista canterano del Rebaño, fue tajante al señalar que pese a las adversidades Chivas saldrá adelante, pues desde su perspectiva, el equipo ha trabajado a tope para revertir su situación.

“El equipo está trabajando muy bien, venimos haciendo las cosas bien y vamos a salir de esta, tarde o temprano. El grupo está muy unido (…) Sabemos la exigencia pero estamos unidos y trabajando día a día exigiéndonos todos, vamos a sacar esto adelante”.

Aunque aseguró que no buscan pretextos para justificar su situación, Beltrán señaló que a su parecer, las ausencias que Chivas tuvo al inicio del torneo les pasaron una factura costosa que contribuyó para que hoy estén en el puesto 17 de la tabla general.

“Creo que hemos tenido bajones, no estuvo el grupo completo y eso afectó un poco, pero nosotros siempre trabajamos. No tratamos de poner pretextos, trabajamos y el día del partido tenemos que demostrarlo. Sabemos la posición en la que estamos, lo afrontamos, estamos trabajando para salir adelante y nosotros seguiremos luchando, no nos vamos a vencer hasta la última jornada”, advirtió.

Fernando Beltrán es uno de los nuevos rostros del primer equipo del chiverío, juega como contención y debutó en Primera División en el juego de Campeón de Campeones entre Chivas y los Tigres de la UANL.



