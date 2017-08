Mayorga quiere que la Copa haga despegar a Chivas

Espera vencer a Santos Laguna en Copa MX para retomar la confianza

GUADALAJARA, JALISCO (28/AGO/2017).- A Chivas le urge un nuevo punto de partida y sus jugadores lo saben. Este lunes, después del entrenamiento del Guadalajara, el zaguero rojiblanco Alejandro Mayorga señaló que esperan vencer a Santos Laguna dentro de la Copa Mx para que el envión anímico también los haga despegar en la Liga.

El lateral izquierdo del Rebaño considera que el equipo ha hecho bien las cosas tanto en Liga como en Copa, pero reconoció que les urge un triunfo que los ayude a dejar atrás la mala racha que atraviesan.

"Es lo que se busca, un buen resultado en Copa que nos brinde una seguridad mayor al equipo para enfrentar lo que venga. Sabemos que Santos ha venido de menos a más pero estamos concentrados en lo que tenemos que hacer. Haciendo las cosas bien los resultados se van a dar.

"Creo que se han hecho las cosas bien tanto en Liga como en Copa. No se han dado las cosas en Liga pero se trabaja para ambos torneos y creo que va bien", compartió.

De momento Chivas ocupa el segundo puesto del Grupo 7 de la Copa MX. Aunque tiene los mismos puntos que el Rebaño (6), Santos es líder por mejor diferencia de goles. Ahora, este martes Guadalajara podría superarlo y arrebatarle la cima.

En un tenor más personal, hablando exclusivamente de sus sensaciones tras debutar en Liga con el primer equipo del Guadalajara, Mayorga reconoció que su sueño no se ha visto empañado por el mal torneo que ha tenido el cuadro tapatío.

"La verdad no ha empañado nada mi sueño. Sigo muy agradecido con el profesor Matías que me brindó la oportunidad. Sabemos que esto es temporal y lo vamos a saber llevar. Nosotros no lo tomamos tanto como presión, sino más como una exigencia para poder salir adelante. Hay muy buena unión y sabemos que esto tarde o temprano va a terminar", finalizó.

Mayorga debutó con el primer equipo del Rebaño en la pasada jornada 3 del actual Apertura 2017, fecha en la que Guadalajara se midió al Necaxa en el Estadio Chivas. Ese día, el canterano del chiverío ocupó el lugar de Edwin Hernández, quien para ese partido estuvo suspendido.

EL INFORMADOR / Diego Reos