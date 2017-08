Checo Pérez reaviva la tensión con Esteban Ocon

Los pilotos de Force India tienen dos costosos contactos en el Gran Premio de Bélgica

GUADALAJARA, JALISCO (28/AGO/2017).- Y pasó de nuevo.

La calma que parecía reinaba en Force India tras lo ocurido entre sus pilotos en Canadá y Azerbaiyán volvió a romperse ayer en el Gran Premio de Bélgica.

Como si se tratara de una repetición de lo ocurrido en Bakú hace un par de meses, Sergio Pérez y Esteban Ocon fueron protagonistas y no por las mejores razones. El jalisciense y su coequipero tuvieron un par de contactos que les costó un resultado prometedor en Spa-Francorchamps.

Ambos percances se suscitaron al arranque de la carrera y en el inicio del último tercio de la competencia, éstos en la misma zona del trazado.

En la salida, Pérez tuvo rozó a Ocon a la entrada de la curva Eau Rouge, enviando al francés contra el muro, aunque sin consecuencias para ambos pilotos. De ese percance, el tapatío tomó responsabilidad. “Me disculpo por el incidente del inicio, fue mi culpa. Estaba luchando con Nico (Hulkenberg), me moví hacia la derecha sin ver los espejos y no vi que Esteban se encontraba ahí”, dijo el jalisciense.

El segundo contacto se dio en la vuelta 29 de 44, con ambos pilotos peleando en los puntos. En ese momento, Ocon buscaba pasar por la izquierda a Pérez, pero sin espacio, el neumático trasero derecho del coche del tapatío golpeó el alerón del coche del francés.

“En el segundo caso, creo que él (Esteban) estaba muy confiado, porque no había espacio para hacer una maniobra. Estaba cubriendo mi línea y esperaba que él atacara después de pasar Eau Rouge. Creo que ambos malinterpretamos la situación y terminamos arruinando la carrera para el equipo”, añadió Pérez.

El francés no compartió la visión de Checo. “El segundo contacto con Sergio ya fue demasiado. Le costó puntos al equipo y es difícil de entender para mí el por qué él fue tan agresivo”, apuntó.

Force India sólo pudo rescatar dos puntos, pues Ocon terminó en la novena posición y aunque Pérez logró clasificarse, no terminó la carrera por los daños en el coche.

Ahora, Force India tiene la urgencia de aclarar la situación entre sus pilotos y evitar que la tensión se les salga de control, pues la siguiente semana llega el Gran Premio de Italia, en Monza.

Adiós libertad

Los choques entre Sergio Pérez y Esteban Ocon han encendido las alarmas en Force India.

Parecía que la rivalidad entre coequiperos había tocado su punto más alto en Hungría, donde un contacto dejó fuera al tapatío.

Después de ello, ambos pilotos expresaron su molestia y deseos de que algo similar no volviera a ocurrir, pero ayer en Bélgica esa promesa se rompió.

Por ello, la tolerancia se ha agotado en la escudería y para el jefe de operaciones de la escudería, Otmar Szafnauer, ya no habrá libertad para que los pilotos compitan.

“No podemos darnos el lujo de ver esto en el futuro, así que nos aseguraremos de que el equipo controle lo que pase en la pista. Le dimos la oportunidad a nuestros pilotos de que resolvieran todo por sí solos, pero si no pueden, tendremos que poner algunas reglas y tomar control de la situación”, señaló.

La nueva medida se emplearía a partir del siguiente fin de semana en Monza.

Lewis impone su voluntad

Después de hacer historia un día atrás, Lewis Hamilton actuó merced a su tesón sobre la pista de Spa-Francorchamps, para agenciarse por tercera ocasión en su carrera el Gran Premio de Bélgica.

Determinado a mantenerse cerca de Sebastian Vettel en la lucha por el campeonato de pilotos, el británico de la escudería Mercedes apostó a la velocidad el W08 del equipo alemán y mantener a raya a su rival de la escudería Ferrari, misión que logró completar después de las extenuantes 44 vueltas a lo largo del circuito de poco más de siete kilómetros de longitud.

Hamilton debió mantener a raya a un Vettel que desde el arranque se decidió a presionar en todo momento al británico. En la arrancada, parecía que el piloto alemán le arrebataba a Lewis el liderato, pero éste supo defender con gallardía su posición.

La carrera se aletargó en su desarrollo, a pesar de que la diferencia entre los que lideran el campeonato estaba entre el segundo y medio y los tres segundos, mientras que lejos se desarrollaban otras batallas y se consumaban algunos abandonos, como los de Max Verstappen y Fernando Alonso.

Las emociones se renovarían entrando al último tercio de carrera, luego de la salida del Safety Car tras el contacto entre los Force India.

En la reanudación, Vettel se puso llanta a llanta con Hamilton, pero fue el británico el que mostró el colmillo para que el triunfo no se le escapara de las manos.

Con ello, el británico amarró su quinto triunfo de la temporada y acortó a siete puntos la diferencia con respecto a Vettel, que terminó en el segundo puesto, acompañados por Daniel Ricciardo, de Red Bull, que sumó un podió más en el año.

DESDE LA PISTA

Gran Premio de Bélgica

Por Aurelio López

Regulados

Después de lograr entrar a la Q3 el sábado con ambos pilotos, la expectativa en Force India era conseguir puntos con sus dos monoplazas. Sin embargo, la escudería rosa no pudo haber tenido un domingo más problemático. Aquí mucho se podrá especular y cada uno de nosotros tendremos nuestro punto de vista sobre el par de incidentes entre compañeros de equipo que por consecuencia le arrebató puntos importantes a la escudería. Sergio Pérez admitió culpa por el incidente en la primera vuelta, pero cuando se le cuestionó por el suscitado en el vigésimo noveno giro, argumentó que Esteban habría podido esperar a la recta después de Eau Rouge para hacer la maniobra de sobrepaso. Independientemente de quien sea la culpa, Force India no puede darse el privilegio de perder necesarios e importantes puntos en el campeonato de constructores. Si bien no tienen la presión de Williams como el año pasado, Renault continúa mejorando cada fin de semana y Nico Hulkenberg suma puntos en prácticamente todas las competencias. Es una pena que la dirección del equipo tenga que implementar reglas y órdenes dentro de su escudería y ayer anunciaron que no dejarán que sus pilotos compitan en pista. La decisión de Force India puede impactar seriamente al futuro del mexicano, de verse en una situación donde por algún problema el sábado quede relegado y sin la libertad de competir en la pista. Espero que Checo encuentre la compostura y no ponga en peligro su permanencia en el serial, pero la decisión de su escudería es comprensible.

Frustrado

Max Verstappen arribo a Bélgica jugando prácticamente de local. El holandés nació en ese país y la corta distancia entre el circuito y Holanda animó a miles de aficionados a viajar para apoyar al adolescente. Max ha tenido una temporada para el olvido, abandonando en la mitad de las competencias y esta era una carrera particularmente importante para él. La escudería donde milita Max ha gozado de buenos resultados en las manos de Daniel Ricciardo, quien no ha experimentado problemas de fiabilidad y ayer consiguió subir al podio en el tercer peldaño. La situación no es fácil para Max y este abandono seguramente magnificará su ya evidente descontento con la escudería. Verstappen ya amenazó a los directivos de su escudería hace un par de meses, pero sin asientos disponibles, creo que Max debe de calmar su ímpetu y buscar trabajar más de cerca con sus ingenieros para prevenir abandonos prematuros. La velocidad la sigue demostrando cada fin de semana, el sábado fue medio segundo más rápido que Daniel, pero desafortunadamente los resultados no llegan. Espero que el piloto muestre madurez más allá de sus años y tenga paciencia.

Recortando distancia

La vacación terminó y ayer se llevó a cabo la duodécima fecha del campeonato mundial de Fórmula Uno en Bélgica. El famoso trazado de Spa-Francorchamps terminó con el silencio de los motores y fuimos testigos de una competencia mucho más reñida de lo que esperábamos. Ferrari no desperdició este tiempo fuera y logró avances importantes en sus monoplazas. Después del dominio de Mercedes en Silverstone, cuyo trazado es muy similar al de Bélgica, era predecible un resultado similar, pero Sebastian Vettel estuvo muy cerca durante toda la competencia y consiguió un importante segundo puesto. La diferencia entre los candidatos por el campeonato mundial de pilotos se redujo a tan sólo siete puntos y creo que podría estarse cocinando una épica batalla entre no sólo escuderías emblemáticas, sino también entre pilotos campeones. Aunque todavía esta temporada tiene muchas incógnitas, creo que ya es oportuno reconocer que tendrá que ser el carácter e inteligencia de los pilotos los factores que coronen al campeón del mundo. Vettel puede recurrir a sólo terminar carreras dentro de los puntos y esperar mala suerte en Mercedes para conseguir su quinto título, estrategia que le funcionó a Nico Rosberg la temporada pasada.

Polémico

El auto insignia desplegado ayer en la recta final del Gran Premio de Bélgica molestó a varios pilotos, incluido el ganador de la prueba, Lewis Hamilton. El británico argumenta que el asunto de los restos de auto que se esparcieron sobre la pista, por consecuencia del incidente entre los pilotos de Force India, pudo resolverse con sólo implementar un coche insignia virtual. La decisión de los comisarios eliminó la poca ventaja que tenía Hamilton respecto a Sebastián Vettel y abrió la puerta para cambiar neumáticos. Creo peligrosa la libertad con la que los comisarios puedan imponer o recurrir a estas medidas para garantizar un buen espectáculo. Es una realidad que los últimos 15 giros al trazado ayer fueron emocionantes, pero no podemos demeritar el esfuerzo y estrategia que un equipo hace durante el fin de semana sólo para tener un final más cerrado. Es probable que Lewis tenga la razón y creo importante denunciarlo antes de que sea demasiado tarde y terminemos con un serial controlado por decisiones en la torre de control.