Fikadu Kedebe gana el Maratón de la Ciudad de México

El etíope hizo un tiempo de 2 horas, 17 minutos y 23 segundos

CIUDAD DE MÉXICO (27/AGO/2017).- Gladys Tejeda fue la ganadora de la rama femenil e impuso una nueva marca con tiempo de 2 horas 33 minutos 16 segundos, mientras que en el área masculina, el etiope Fikadu Kedebe, se convirtió en el campeón del Maratón Internacional de la Ciudad de México, mientras que el anfitrión Juan Luis Barrios fue cuarto.

Con tiempo de 2 horas, 17 minutos y 23 segundos el africano cruzó la meta ante cientos de personas que se dieron cita en el estadio Olímpico Universitario.

"Estoy triste por no haberle dado a México un podio. Me sentí bien y lo que me queda es seguir trabajando para mejorar mis tiempos. Espero participar en el ciclo olímpico en maratón", dijo Juan Luis.

