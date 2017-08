'Checo' Pérez arriesga nuestras vidas: Esteban Ocon

'Se supone que es un piloto profesional, pero parece que quiere morir', dice el francés

SPA-FRANCORCHAMPS, BÉLGICA (27/AGO/2017) - El piloto francés de Force India, Esteban Ocon, acusó este domingo a su compañero de escudería Sergio Pérez de poner en juego la vida de ambos en un lance del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 en el que ambos monoplazas acabaron chocando.

El piloto galo, en su primera temporada con Force India, afirmó: "¡Esto es demasiado, arriesgando nuestras vidas para nada!".

"Él puso en riesgo mi vida, a 300 kilómetros por hora (...) Eso es lo primero, lo segundo es que perdimos muchos puntos", añadió Ocon.

"Se supone que es un piloto profesional, pero hoy no lo demostró. No lo hizo con otros compañeros de equipo, no sé por qué lo hace conmigo", se lamentó el piloto francés.

"Hablaré con él de hombre a hombre para que me diga la verdad", lanzó antes de añadir; "va a ser padre. No sé si quiere morir o algo así. Es ridículo".

Pérez reconoció su responsabilidad en la primera de las dos colisiones que se produjeron entre ambos compañeros, pero no así en la segunda.

"En la primera fue totalmente mi culpa, no lo vi".

"No hice nada diferente que no hubiera hecho a ningún otro conductor. Ningún otro conductor hubiera hecho otra cosa", sentenció Pérez.

Ambos pilotos mantienen una relación tensa y distante desde el inicio de temporada.