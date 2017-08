Nunca pensamos estar en esta situación: Almeyda

Chivas no ha ganado en el torneo, anoche empató 0-0 con Querétaro

GUADALAJARA, JALISCO (27/AGO/2017).- Matías Almeyda se sinceró. Este sábado, luego de empatar sin goles con Querétaro en el Estadio Chivas, el timonel del Rebaño reconoció que jamás habría imaginado que el Guadalajara arrancaría de manera tan floja este Apertura 2017.

Siendo el actual campeón y ostentando una plantilla llena de jugadores virtuosos, el estratega argentino fue claro al señalar que tendrán que trabajar más para de una vez por todas cortar esa sequía de victorias.

"No sé si la palabra es preocupado. Esta situación me hace pensar más, me hace trabajar más y es como la vida: una constante enseñanza permanente. En la posición en la que estamos nunca pensamos que íbamos a estar, pero hay una sola forma de salir de esto. Ahora hay que tratar que los jugadores estén serenos y hay que trabajar un poco más. No hacerlo en cantidad, sino buscar la calidad que mostramos en algún momento".

Este próximo lunes Chivas cumplirá tres meses de haber levantado su título 12. Cualquiera habría apostado porque a estas alturas la fiesta continuaría en alguna medida dentro del seno rojiblanco, sin embargo su triste paso en el Apertura 2017 ha impedido que el chiverío pueda defender plenamente su etiqueta de "campeón de México".

Después de la fecha FIFA Chivas visitará a Pachuca para encarar la fecha ocho del torneo. Será hasta el nueve de septiembre cuando el Guadalajara vuelva a tener una oportunidad de conseguir un triunfo en Liga.

Durante esta pausa del Apertura, los de Matías Almeyda enfrentarán al Atlético Nacional de Colombia el cinco de septiembre en Nueva York, esto como parte del juego amistoso de la Súper Copa de Campeones.

EL INFORMADOR / Diego Alejandro Reos