Mayweather ganará 100 MDD por pelea contra McGregor

Según los sueldos registrados, el irlandés se embolsará 30 MDD

LAS VEGAS, NEVADA (26/AGO/2017).- El peleador estadounidense Floyd Mayweather obtendrá una bolsa económica de 100 millones de dólares por la pelea que sostendrá esta noche contra el peleador de aretes marciales mixtas Conor McGregor.

A sólo unas horas de que se lleve a cabo la pelea en Las Vegas (Nevada), se reveló la suma que ganará Mayweather en el combate que ha causado polémica en el medio boxístico.

El estadounidense obtendrá ganancias de 100 millones de dólares, una cifra con la que el peleador se ha jactado en varias ocasiones en los últimos meses.

De acuerdo a los mismos datos de la papeleta de sueldos registrada en la Comisión Atlética de Nevada, McGregor ganará 30 millones de dólares.

La cifra que obtendrá McGregor es sumamente alta si se toma en cuenta que es un boxeador debutante con registro de 0-0.

El combate se llevará a cabo este sábado por la noche en el T-Mobile Arena, en la ciudad de Las Vegas, como parte de una función de ocho peleas en total.

La papeleta suma un costo total en 131.850,500 para cubrir los sueldos de los 16 boxeadores que tomarán parte en la cartelera.

El combate está pactado a 12 asaltos en la división de los medios junior, y ambos peleadores usarán guantes de ocho onzas.

El irlandés subrayó en la última conferencia de prensa que ganará el combate porque sabe usar ese tipo de guantes, porque tiene más calidad boxística que su rival y porque cuenta con 29 años, mientras que Mayweather ya tiene 40 y está saliendo de una semirretirada de dos años.

En el clásico estilo de la promoción, McGregor se burló de la edad de Mayweather y dijo que "le ganaré a este viejo".

Mayweather (49-0, 26 KOs) no está contento y dijo que al permitir guantes de ocho onzas "cometieron un gran error".

"No estoy contento, pero aún así ganaré. Supuestamente de esa manera él puede desempeñarse mejor, pero a mí también me facilitará mi trabajo, y no veo que (McGregor) pueda aguantar dos rondas", dijo.

La pelea ha generado polémica en el ámbito boxístico porque se dice que no tiene sentido ese tipo de combates entre un boxeador tradicional y uno de artes marciales mixtas.