Pumas buscará 'una luz' en Veracruz

Con nuevo técnico, los universitarios buscarán el triunfo este domingo a las 18:05 horas

CIUDAD DE MÉXICO (26/AGO/2017).- Los universitarios se encuentran en tiempos convulsos. En la primer jornada del Apertura 2017 se ubicaban en la sexta posición de la tabla general, a partir de ahí comenzaron una dramática caída que los acercó a los últimos lugares. Nicolás Castillo ha sido quien mete los goles, y no hay mucho más que ofrecer en el equipo del Pedregal. El cuadro universitario se encuentra en la posición 15 como resultado de cuatro derrotas y dos victorias y es, hasta el momento, la antepenúltima peor ofensiva con tan solo seis goles en las 7 jornadas del Apertura 2017.

"La gente tiene todo el derecho a manifestarse, molestarse, a gritar lo que quieran. Es válido que estén molestos, yo también lo estoy... Si sigo o no, es decisión de la directiva, mañana me levantaré de mi cama con todas las energías e ilusiones por sacar esto adelante", decía Palencia en conferencia después de que los Pumas cayeran como locales frente a Morelia el pasado miércoles.

El tiempo ya no le alcanzó para buscar recomponer el paso tortuoso de los felinos: al siguiente día el equipo anunciaba su salida como técnico.

La llegada de Sergio Egea podría ayudar a un cambio en el club, frente a unos Tiburones Rojos que también se encuentran en horas bajas. Juan Antonio Luna, director técnico del Veracruz, lamentó el resultado ante Pachuca en la jornada 6 y aseguró que el equipo necesita recomponer el camino cuando reciba a los Pumas.

"Vamos a ver qué sucedió, el equipo jugó mal, estuvimos desconcertados, no tuvimos la pelota, fallábamos pases, entonces hay que investigar qué pasó, preguntarles, platicar y sobre todo, tratar de enmendar esta situación para seguir sumando puntos", expresó al caer 4-1 en su visita al Pachuca.

Además de la derrota, los jarochos perdieron a su arquero titular, el peruano Pedro Gallese.

"Tiene una luxación expuesta de la segunda falange del dedo índice, obviamente por ser expuesta tuvimos que llevarlo al hospital y fue intervenido de manera urgente por un traumatológico en Pachuca... El tiempo de recuperación como mínimo, es dos meses para que quede bien consolidada la lesión y de ahí de dos semanas a tres para empezar con trabajos de balón; estamos hablando de tres meses", expresó el médico del equipo sobre su lesión.

Veracruz es una de las peores defensivas con los diez goles que han recibido, y se ubica en la posición número 13 de la tabla general, gracias a las dos victorias, un empate y tres derrotas que ha sufrido. Además, en lo que va del torneo no han superado la posición nueve.

En medio de una fecha doble, el cese de Palencia del banquillo auriazul podría servir para que los capitalinos demuestren rápidamente un cambio de actitud en su visita a los Tiburones, o para que se prolongue la incertidumbre futbolística que ha reinado en los últimos torneos.

El partido tendrá lugar este sábado en el Estadio Luis "Pirata" Fuente, para cerrar la jornada 7 a las 18:05 horas.