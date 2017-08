Atlas busca repuntar en Aguascalientes

Los Zorros visitan al Necaxa con la consigna de ganar para mantenerse arriba de Veracruz en la tabla de cocientes

GUADALAJARA, JALISCO (26/AGO/2017).- La urgencia de puntos será el aliciente principal para el Atlas, que en esta ocasión visitarán el vecino Estado de Aguascalientes para verse las caras con el Necaxa, en un duelo interesante de dos instituciones que actualmente viven distintas realidades.

La Fecha 7 del Apertura 2017 enfrentará en el Estadio Victoria de la capital hidrocálida a Zorros y Rayos. Mientras que los primeros buscan salir de una mala racha de cuatro encuentros sin conseguir la victoria y así ganar un auténtico tanque de oxígeno en su pelea por abandonar los últimos puestos de la tabla porcentual, los anfitriones tratarán de conseguir el triunfo para mantenerse entre los ocho mejores equipos del certamen.

Actualmente, los dirigidos por el “Profe” José Guadalupe Cruz se ubican en la décima posición de la clasificación general con un total de siete unidades, aunque miran de reojo la tabla de cocientes, esa que definirá al equipo que pudiera perder la categoría.

En estas instancias, el Atlas se ha posicionado en el penúltimo lugar, sólo por delante del Veracruz y con un porcentaje de 1.1216, por lo que un descalabro combinado con una victoria de los jarochos pudiera mandar al conjunto tapatío al fondo de la porcentual.

Por su parte, los dirigidos por Ignacio Ambriz arriban a este cotejo ubicados en la séptima posición del certamen con nueve puntos conseguidos en seis encuentros.

Para este partido, los Zorros podrán contar con el defensa colombiano Stiven Barreiro, quien por segunda ocasión ganó la apelación para poder tener actividad con su equipo tras haber sido expulsado injustamente en los últimos dos encuentros del club rojinegro. Asimismo, el “Profe” Cruz podrá contar de nuevo con el mediocampista camerunés Patrick Soko, quien pudiera ser tomado en cuenta para ir a la banca este sábado.

Por su parte, los hidrocálidos de Ignacio Ambriz podrán contar de inicio con el joven debutante Brayan Colula, quien tuvo sus primeros minutos en Primera División en el partido que los Rayos sostuvieron ante Cruz Azul, por lo que pudiera ser utilizado de inicio en la defensa central.

Consciente de la realidad que atraviesa el equipo rojinegro, el defensor central Facundo Erpen aseguró que no deberá existir el exceso de confianza en los Zorros. “Son un equipo dinámico, los once jugadores están en continuo movimiento no solo para defender, también para atacar; tiene un orden táctico bueno. Hicieron un buen partido ante Cruz Azul, sabemos que será así, no nos podemos confiar, tenemos que implementar nuestras armas y tratar de ganar este partido”.

POSIBLES ALINEACIONES

Necaxa: 1. Marcelo Barovero, 2. Brayan Beckeles, 5. Igor Lichnovsky, 20. Brayan Colula, 17. Miguel Ponce, 10. Dieter Villalpando, 8. Xavier Báez, 9. Martín Barragán, 16. Manuel Iturra, 32. Carlos González, 30. Pablo Velázquez.

Suplentes: 25. Y. Gutiérrez, 4. L. Hernández, 26. J. González, 7. D. Álvarez, 13. R. Alvarado, 15. V. Dávila, 27. O. Arce.

DT: Ignacio Ambriz

Atlas: 30. Miguel Fraga, 27. José Madueña, 16. Facundo Erpen, 2. Stiven Barreirro, 14. Luis Reyes, 15. Brayan Garnica, 18. Luis Robles, 19. Juan Pablo Vigón, 8. Uvaldo Luna, 11. Matías Alustiza, 9. Fidel Martínez.

Suplentes: 1. O. Ustari, 7. D. Arreola, 5. G. Aguirre, 13. J. Salas, 23. C. Tabó, 17. M. Caraglio, 28. P. Soko.

DT: José Guadalupe Cruz

Árbitro: Paul Enrique Delgadillo

HOY EN TV

Necaxa vs. Atlas

Canal 5 Televisa / 21:00 horas

do partido consecutivo Stiven Barreiro fue indultado tras su cartón rojo del partido anterior.