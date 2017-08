Mayweather vs. McGregor, la última locura del boxeo

Se miden hoy en Las Vegas en un combate fuera de serie que acapara reflectores

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS (26/AGO/2017).- Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor disputarán la pelea más mediática en la historia de los deportes de combate esta noche desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, con la misión de cumplir las expectativas creadas para el primer combate oficial en un ring entre un boxeador y un peleador de artes marciales mixtas (MMA).

Mayweather (49-0) retorna luego de dos años de ausencia solamente para encarar este reto en donde espera llegar a una marca de 50-0, mientras que el popular “The Notorious” quiere irrumpir en el mundo del boxeo luego de convertirse en el rostro de los combates en el octágono.

“Tengo 20 años haciendo lo mismo. Tengo 20 años siendo el mejor. Nadie va a venir de la noche a la mañana a tomar lo que es mío. Conor se metió en un gran problema al retarme. Aquí estoy solo para mandarlo a la escuela”, sostuvo Mayweather, que podría obtener una bolsa de unos 100 millones de dólares.

McGregor, que también recibirá la bolsa más grande de su carrera, no se amilana y amenaza con destruir a Floyd.

“Yo soy el nuevo rostro del boxeo. Voy a llevar una carrera alterna en el boxeo y las MMA. El único que puede dar peleas entretenidas soy yo. Floyd está acabado. Lo bueno es que regresó para saludar al nuevo campeón”, dijo McGregor (21-3).

“Mi puño es más grande que su cabeza. Cuando termine la pelea, Floyd solamente pensará que un camión lo atropelló. Veo el miedo en sus ojos. Sabe que nunca ha peleado con un tipo como yo”.

Ambiente raro

Las Vegas, nuevamente, vive un ambiente enrarecido, con un evento único en su clase y con empresarios y residentes tratando de unirse a la fiebre del evento denominado #MayMac.

Desde los centros nocturnos ofreciendo paquetes VIP de hasta 100 mil dólares que incluyen boletos para la pelea, hasta gente tratando de rentar sus casas a los más curiosos que no encuentren habitaciones disponibles.

El combate está fijado en 154 libras y quizá no se realice con casa llena ante el exorbitante precio de las entradas, por lo que la apuesta de los organizadores es rentabilizar el evento por medio de las ventas de Pago Por Ver, en donde proyectan llegar a cuatro millones de hogares.

“Si creen que esta es un pelea de exhibición están muy equivocados. Conor llegó al boxeo a ganar y cuando ponga su mano izquierda en la cabeza de Floyd entonces la gente sabrá de lo que estamos hablando”, indicó Dana White, presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC).

“Conor lo va a destruir y Mayweather no tendrá excusas ”, sostuvo White.

Incluso, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) decidió sancionar el combate y entregará al ganador el denominado “Money Belt”, un cinturón artesanal hecho con piel de cocodrilo y adornado con piezas de oro, esmeraldas y zafiros.

Opiniones divididas

Las opiniones entre los especialistas de ambos deportes están divididas sobre las posibilidades reales que tiene McGregor de ganar esta pelea.

“Floyd va a ganar por nocaut. No creo que Conor pueda terminar la pelea. Este es un deporte que desconoce y en el que va a enfrentar a uno de los mejores en la historia. Siendo honestos Conor no tiene ninguna posibilidad de ganar”, opinó el boxeador Jessie Vargas.

“Si Conor consigue mantener la distancia y no se desespera puede llegar a conectar a Mayweather. La zurda de McGregor es capaz de noquear a Floyd, así que mucho ojo con descartarlo antes de subir al ring”, expresó la peleadora rusa-peruana del UFC, Valentina Shevchenko.

Otra referencia en el preámbulo de la pelea son las apuestas, en donde Mayweather llega con ventaja (4-1), pero en el que el abanico de posibilidades es más amplio que de costumbre, desde el nocaut de McGregor en el tercer asalto hasta la posibilidad de que el campeón de la UFC lance un golpe ilegal, lo que en ambas opciones se pagaría 20-1.

De hecho, Mayweather decidió prevenir cualquier sorpresa y blindó el contrato de la pelea con una fuerte sanción económica al irlandés si éste lanza un golpe ilegal.

Quizá el único revés que sufrió Floyd Mayweather Jr. en el preámbulo del combate fue que la Comisión Atlética de Nevada aprobó el uso de guantes de ocho onzas, algo que en teoría podría beneficiar a Conor McGregor, acostumbrado a usar guantes livianos en la UFC.

AFP

Entradas disponibles

La pelea entre Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor sigue sin generar el interés suficiente y a unas horas de que se dispute en el T-Mobile Arena de Las Vegas, todavía ayer había varios miles de entradas sin venderse. Los precios de los boletos van de 500 a 107 mil dólares.

Borrego, el único mexicano en la función

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.- A los nueve años de edad, a José Miguel Borrego no le interesaban los deportes. Prefería otro tipo de actividades, pero pronto conocería el boxeo, su pasión de vida.

“Mi hermano me pidió que lo acompañara a entrenar en un gimnasio. A mí, a esa edad, no me interesaban los deportes, pero pronto cambié de opinión, porque me enamoré del trabajo, de la disciplina que debes tener para poder subir a un ring a pelear”, dijo Borrego.

A los 19 años de edad, José Miguel será el único peleador mexicano que forme parte de la cartelera Mayweather-McGregor. Ser parte de la plantilla del promotor Al Haymon le abrió la vitrina que no puede desaprovechar para poner su nombre en el radar del mundo de los guantes.

“Me da orgullo formar parte de esta histórica función. La oportunidad me llega a buena hora, estoy muy motivado de representar a mis compatriotas. Creo que cualquier peleador de mi edad sueña con aparecer en una cartelera de Floyd Mayweather y no quiero defraudar a nadie”, apuntó el invicto en 13 combates.

Borrego enfrentará en 10 rounds a Juan Heraldez en la división welter. Se encargarán de abrir la cartelera que se celebrará esta noche en el T-Mobile Arena.

SUN

NUMERALIA

Floyd Mayweather Jr.

40 años de edad

1.73 metros de estatura

67.81 kilogramos de peso

183 centímetros de alcance

49 victorias

0 derrotas

26 nocauts

5 títulos mundiales en cinco divisiones diferentes

Conor McGregor

29 años de edad

1.75 metros de estatura

69.39 kilogramos de peso

187 centímetros de alcance

21 victorias en UFC

3 derrotas en UFC

18 nocauts en UFC

3 títulos de campeón en UFC