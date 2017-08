El técnico de la Roma defiende a Héctor Moreno

Eusebio di Francesco invita a no hacer 'juicios prematuros' sobre el defensa

GUADALAJARA, JALISCO (25/AGO/2017).- El técnico de la Roma de la Serie A italiana salió al paso de las especulaciones sobre la calidad del defensa mexicano Héctor Moreno, invitando a no hacer "juicios prematuros".

Moreno, que se sumó como refuerzo esta temporada, no jugó en el primer partido de la Serie A en que el club romano venció 1-0 al Atalanta, y De Francesco se niega a revelar si el mexicano jugará mañana ante el Inter.

"Es un muchacho exquisito y también muy inteligente futbolísticamente. Por tanto, incluso si no jugara, no hagamos juicios prematuros o dígamos 'el míster no está contento de Moreno, 'el míster no está contento de éste o aquél", dice el técnico en declaraciones difundidas por ESPN.

El cansancio y la adaptación a un futbol diferente son algunos de los factores que el entrenador señala como obstáculos en los primeros meses del mexicano en Italia.

"(Moreno) está creciendo, es otro jugador que llegó luego de jugar la Copa Confederaciones sin descansar casi nada. Tuvo algún pequeño problema físico que le permitió trabajar con continuidad con el equipo", explicó Di Francesco, que vive su primera temporada al frente de la Roma.

"Ha tenido que esforzarse un poco al inicio, también para adaptarse a este campeonato, que es totalmente diferente al holandés donde hay mucho menos táctica, hay mucho deseo de atacar y jugar hombre contra hombre, algo que yo no quiero absolutamente".

El entrenador concluyó elogiando personalmente al zaguero de la Selección mexicana y pidiendo se ponga fin a las especulaciones.

"Moreno es uno de los que está mejorando para lo que es mi pensamiento futbolístico", dijo.