‘Checo’ Pérez, molesto por maniobra de Kevin Magnussen

'Es tan sucio siempre', dice, y advierte que el danés puede causar un accidente

GUADALAJARA, JALISCO (25/AGO/2017).- Una maniobra de Kevin Magnussen (Haas) durante las prácticas libres previas al Gran Premio de Bélgica provocó el enojo y la preocupación de Sergio Pérez (Force India), que señaló el incidente al director de carrera de la FIA, Charlie Whiting.

"Magnussen es tan sucio siempre", dijo el piloto a su equipo a través de la radio, de acuerdo a reportes del portal Autosport.

Al salir de la curva ocho de la pista de Spa-Francorchamps el mexicano de Force India intentó retomar su posición luego de haberla cedido a Magnussen, que se movió a la izquierda, obligando a Pérez a frenar.

"Él sabía que yo estaba ahí porque apenas me había rebasado. Hemos visto a Kevin reaccionar de esa manera ya un par de veces", dice Pérez.

"No es bueno, a las velocidades que vamos puede causar un muy grave incidente. Es por eso que quería hacerlo notar", explica el tapatío luego de señalar a Whitting el comportamiento de Magnussen.

"Espero que Charlie (Whitting) lo tenga en mente porque mañana podría haber un accidente y podría ser muy tarde", advierte Pérez.

Después del Gran Premio de Hungría, disputado el 30 de julio pasado, Nico Hulkenberg, de Renault, llamó a Magnussen "el piloto con menos espíritu deportivo", a lo que el piloto de Haas respondió con un insulto obsceno.

Cuestionado acerca del incidente, el danés afirmó que se trató de un malentendido en la pista.

"No sabía que él (Pérez) estaba intentando volver a ponerse adelante, porque apenas me había dejado pasar", se justificó el piloto, añadiendo que la maniobra "no fue intencional".