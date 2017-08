Si desaparece Olimpiada Nacional, Jalisco, NL y BC tienen 'plan B'

Los estados líderes en materia deportiva contemplan agrupaciones, campamentos y competencias al margen

GUADALAJARA, JALISCO (25/AGO/2017).- Las últimas declaraciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) respecto a la Olimpiada Nacional mantienen intranquilos a los institutos deportivos del país. Tras las palabras de Alfredo Castillo (director de Conade), quien puso en duda la realización de esta justa juvenil para 2018, algunos estados como Jalisco, Nuevo León y Baja California ya están tomando cartas en el asunto.

Dentro del Code Jalisco así lo afirmaron. Fue Eddy Travieso, subdirector deportivo del organismo quien aseguró que los "estados líderes del deporte en el país" han entablado pláticas para planificar proyectos que sirvan como respaldo si se llega a cortar la tradición de la Olimpiada Nacional.

"Esperaremos tranquilamente a que se anuncie algo oficial, pero si no se mantiene (la Olimpiada) seguro haremos algo. Ya estamos haciendo un proyecto con algunos estados para defender esto y que continúe. Hemos estado hablando entre las principales potencias deportivas del país: Baja California, Nuevo León y Jalisco sobre algunas variantes para hacer algunas agrupaciones y algunos campamentos o competencias, esto si llega a suceder que la quiten. Todo esto obedece a la decisión final que se tome".

"También con los estados de la región hemos hablado para que no se pierda esa motivación. Todo está en proyectos, pero de que vamos a seguir haciendo algo por el deporte lo vamos a seguir haciendo", compartió Travieso.

Fue a inicios de agosto, el día dos para ser exactos, cuando Alfredo Castillo estuvo en Jalisco y a su visita señaló que de haber un nuevo recorte en el presupuesto de la Conade para 2018, se pensaría seriamente en desaparecer la Olimpiada Nacional. Así mismo, el dirigente también afirmó que no se opondría a que esta justa continuara si los estados estuvieran en la disposición de asumir el gasto que conlleva realizar el evento.

El Code, a favor de reformar la Olimpiada Nacional

Aunque han sido tajantes en su negativa respecto a desaparecer la Olimpiada Nacional, dentro del Code Jalisco reconocen que algunas reformas sí le vendrían bien a esta justa juvenil. André Marx Miranda, director general del instituto, indicó que le parecería adecuado que se establecieran nuevas reglas y filtros que ayudaran a que se acrecentara el nivel deportivo de esta competencia.

A su vez, el dirigente del deporte estatal fue claro al señalar que desaparecer la Olimpiada haría que el país perdiera en todos los sentidos, por lo cual espera que haya buenas noticias para enero próximo.

"Yo estoy de acuerdo en que tiene que haber un análisis ya a profundidad de la Olimpiada Nacional. Debe de haber mayor exigencia; la gente que vaya a Olimpiada tiene que tener un nivel de exigencia más alto. Debe de haber marcas, debe de haber pruebas y una serie de circunstancias", compartió.

"Creo que más que perder Jalisco se perdería en todos los sentidos. Yo espero que no suceda. Es un tema que tendremos que analizarlo en enero del próximo año pero nosotros ya desde ahora nos estamos preparando muy fuerte. No podemos esperar a que se dé una noticia y el pasado 14 de agosto comenzamos nuestro ciclo (de cara a la Olimpiada 2018)", recordó.

Respecto a otra situación que el Code tendría que afrontar en caso de que se llegara a cortar la Olimpiada Nacional, Miranda Campos indicó que tendrían que buscar la manera de retener a algunos patrocinadores cuyo interés es aparecer en el uniforme que Jalisco usa para competir en esta justa.

"El tema de la Olimpiada Nacional jala mucho la atención y propicia que las marcas te puedan ver para mostrarse a nivel nacional, máxime con una delegación como esta que es ganadora. Tendremos que implementar muchas cosas para que el apoyo de la iniciativa privada no se pierda. Habrá que buscar una estrategia focalizada para que cada vez haya más gente involucrada en el deporte de Jalisco", finalizó.

Piden un proyecto aparte para el alto rendimiento

Uno de los principales argumentos que ha dado Alfredo Castillo para justificar una posible extinción de la Olimpiada Nacional, fue que este modelo competitivo además de costoso, no ha terminado por consolidarse como la base de grandes resultados para México en el deporte internacional de alta competencia.

Al respecto Luis Miguel Chávez, entrenador de triatlón del Code con experiencia en selección mexicana, asegura que ese problema se disminuiría sí en lugar de desaparecer la Olimpiada Nacional mejor se ideara una nueva competencia exclusiva para los atletas adultos de alto nivel.

Con lo anterior, los deportistas que ya no puedan continuar en la Olimpiada por motivos de edad tendrían un nuevo escalón para continuar su proceso competitivo, pero ahora más enfocado a la alta competencia.

"Lo que se busca es un resultado a nivel internacional de alto rendimiento y la Olimpiada Nacional no te lo va a dar, pero sí te va a sacar a 40 mil niños de la calle. Quizá el alto rendimiento lo pudiera dar otro programa diferente, pero la Olimpiada Nacional cumple con su objetivo entre los atletas juveniles. Faltaría otro organismo u otro escalón adicional para el deporte de alto rendimiento, que es donde se buscan las medallas y los resultados internacionales. Sí nos hacen falta, pero la Olimpiada no es la culpable de que no los haya", sentenció Chávez.

Luis Miguel Chávez ha participado en el deporte juvenil y también en el deporte de alto rendimiento, pues así como aporta para que Jalisco triunfe en la Olimpiada Nacional, también ha formado deportistas como la triatleta tapatía Cecilia Pérez, quien recién fue olímpica en Río 2016.

PARA SABER

• Según información otorgada por Code, asistir a una Olimpiada Nacional fuera de Jalisco le implica al organismo una inversión entre los 70 y los 80 millones de pesos.

• El presupuesto del Code en este 2017 fue de 279 millones de pesos.