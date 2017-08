Rearrancada en la Fórmula 1

Se termina el receso de verano y la lucha por el título se reinicia con el Gran Premio de Bélgica

GUADALAJARA, JALISCO (25/AGO/2017).- Cuatro largas semanas han pasado desde el Gran Premio de Hungría, pero finalmente la espera ha terminado.

A partir de hoy, la Fórmula Uno le pone punto final a su receso de verano y pone en marcha las acciones del Gran Premio de Bélgica, con el mítico circuito de Spa-Francorchamps como escenario.

En esta cita, la duodécima del año, la lucha por el título de pilotos está más viva que nunca.

Si bien Sebastian Vettel tomó un respiro en la cima gracias a su victoria en Budapest de hace casi un mes, combinada con el cuarto sitio de Lewis Hamilton que le da una ventaja de 14 puntos al piloto alemán, confiarse en un circuito tan técnico y demandante como el de Spa sería riesgoso para el piloto de Ferrari.

A ello hay que sumarle que entre los pilotos activos, el más ganador en Bélgica es Kimi Raikkonen, que correrá motivado en esta carrera gracias a su renovación por un año más con Ferrari.

De la foto no hay que sacar a Valtteri Bottas, que ha sabido aprovechar las ventajas de estar en un equipo como Mercedes y en cada carrera genera dolores de cabeza tanto a los de la escudería italiana como a su propio compañero de equipo.

Aún así, la acción que se genere a lo largo de las 44 vueltas por el trazado de poco más de siete kilómetros es difícil de predecir.

Spa-Francorchamps es un trazado que combina velocidad con sectores técnicos, además el clima es impredecible, por lo que la puesta a punto de los coches será un verdadero reto.

Habrá que estar al pendiente del desempeño de los modelos del serial, que correrán por primera vez en este trazado, además de las mejoras que se hayan preparado durante el receso, por lo que el espectáculo en el mítico circuito está asegurado.

FLASHBACK

Lo ocurrido en 2016

En medio de un inicio caótico, Nico Rosberg emergió como el triunfador en la edición anterior del Gran Premio de Bélgica, poniendo fin a una racha negativa de carreras sin victoria. Daniel Ricciardo (2°) y Lewis Hamilton (3°) acompañaron al alemán en el podio.

neumáticos

NEUMÁTICOS

La selección para la carrera

El fabricante de las gomas para los coches de Fórmula Uno pondrá a disposición de los equipos los compuestos más suaves de su gama: ultrablando (morado), superblando (rojo) y blando (amarillo).

DESDE LA PISTA

Retador

Por Aurelio López

Hace un año, durante el Gran Premio de Bélgica fue cuando Esteban Ocon debutó con Sauber, lo que significa que a partir de este fin de semana los circuitos ya no serán novedad para el compañero de Sergio Pérez.

Esteban respondió el día de ayer durante la conferencia de prensa oficial de la Fórmula Uno, con extrema confianza, en que está más cerca que nunca de poder arrebatarle puntos importantes al mexicano, pero aseguró que no existen problemas dentro del equipo.

Desgraciadamente para Sergio las circunstancias sobre su futuro en la categoría no cambiaron durante el descanso de verano, pero sí hubo negociaciones que afectan sus posibilidades de migrar a una escudería con capacidad de cosechar triunfos. El inesperado contrato con el que Kimi Raikkonen se compromete a Ferrari para 2018 cierra cualquier puerta para que Checo se vista de rojo y estoy seguro que no habrá cambios en Red Bull o Mercedes.

La realidad es que Sergio se ha convertido en un piloto sumamente confiable y capaz de conseguir los mejores resultados que su equipo puede aspirar, pero una quinta temporada en la escudería rosa podría terminar por desgastar y lastimar el entusiasmo del piloto de 27 años de edad. Sin embargo, creo que la agresividad de parte de Esteban y su necesidad de probarse digno de participar en la máxima categoría podría beneficiar al mexicano.

Si Sergio logra mantener la compostura y el ánimo, creo que podrá superar a su compañero y regresar al radar de algunas escuderías que podrían ficharlo. La posibilidad de migrar a Renault sigue vigente y podría ser la única opción para Checo de volver a un equipo con presupuestos similares a los tres grandes y un compromiso a largo plazo dentro de la categoría.

Independientemente de lo que comenten los protagonistas o especulen los expertos, creo en una rivalidad sana y controlada, no a través de órdenes de equipo sino marcando reglas específicas que permitan a los pilotos batallar mas no arriesgar abandonos.

La combinación de circuitos dependientes de la velocidad que conforman esta segunda parte del campeonato beneficia a los monoplazas rosas, por lo que es muy probable que si Sergio sale victorioso de la rivalidad en su equipo, refrendará el campeonato de la Fórmula Uno “B” como el mejor del resto con una séptima posición al final del calendario.

