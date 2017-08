Milton Caraglio es elegible para jugar ante Necaxa

El delantero de Atlas entrena este jueves al parejo de sus compañeros de equipo

GUADALAJARA, JALISCO (24/AGO/2017).- El delantero de Atlas, Milton Caraglio, ya entrenó al parejo del equipo este jueves, por lo que elemento es elegible para el técnico José Guadalupe Cruz para el encuentro del próximo sábado ante el Necaxa, donde la consigna es ganar para romper la mala racha que carga el plantel en los últimos encuentros.



El delantero rojinegro, que recibió 11 puntadas en total tras el choque con el arquero del Cruz Azul José de Jesús Corona, todavía trae un parche en la mejilla derecha y no se dijo de manera oficial, si el jugador en caso de jugar utilizaría alguna protección para cuidarse la zona herida.



Fidel Martínez precisó que las ausencias por lesión o por temas extra cancha sólo han afectado al equipo en lo anímico, pero futbolísticamente considera que quienes han estado supliendo esas ausencias de los titulares, lo han hecho hasta ahora bien.



El también apodado "Alegría" le pide a la fiel mantener la calma, los resultados llegarán porque ya tiene detectado en qué están fallando. De hecho, el equipo tuvo sesión de video este jueves en La Madriguera, para analizar aspectos puntuales.



"El equipo está luchando y trabajando, que nos sigan apoyando. Cada pelota la vamos a disputar a muerte y ese es el mensaje. Desde el utilero, hasta el último, tenemos que trabajar bien. No hay que entrar tensos, tenemos que entrar bien, motivados. No tenemos que estar pendientes mucho de eso. Mientras nosotros saquemos puntos, tenemos que guardar eso".



Respecto a la apelación que mandó Atlas para que no sancionen a su compañero Stiven Barreiro, señaló que confía en la justicia, porque su compañero además de que no es mal intencionado, ni falta era porque primero jugó el esférico.



"Barreiro es un jugador limpio. No creo que vaya a dañar a su compatriota. Son decisiones que toman los árbitros, pero siempre que hay una falla te tira al equipo para atrás y tienes que aguantar. Lo tomamos como aprendizaje que no puede ocurrir eso. Yo creo que en los primeros 15 minutos nos ha faltado estar más atentos, al igual que sobre el final. Ya aprendimos que tenemos que estar al cien por ciento y siempre metidos en el partido".

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ