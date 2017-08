Fidel Martínez pide calma ante situación de Atlas

El jugador dice que el torneo apenas inicia, que se recuperarán y pelearán los primeros lugares

GUADALAJARA, JALISCO (24/AGO/2017).- El atacante del Atlas, Fidel Martínez, aseguró que la racha negativa en la cual se encuentran, no es para causar alarma entre los aficionados, ya que el equipo repuntará y la Liguilla, primer objetivo a cumplir, sigue estando al alcance.



"Son cosas del futbol, apenas van seis juegos. Sí, no es catástrofe, esto es así. Si ganas los últimos cinco partidos te metes a la Liguilla, así que hay que tener tranquilidad. En el último juego se hizo bien, ese es el camino y debemos ir a Aguascalientes a ganar y no regalar nada, porque nos jugamos mucho".



El jugador conocido como "Alegría", indicó que por falta de concentración han dejado ir puntos vitales para sumar en la general y cociente, pero ya saben qué deben corregir en fechas entrantes.



"Tuvimos malos resultados por cosas del futbol, pero creo que el equipo está haciendo un buen trabajo, luchando por conseguir tres puntos. En el último juego con un hombre menos pudimos ganar, pero no se dio. Estamos bien para este fin de semana que va a ser importante ganar de visita".



Aceptó que puede dar más de lo que ha mostrado hasta ahora, pero siente que anda en buen nivel y espera recibir la confianza del técnico José Guadalupe Cruz, para aportar al equipo su talento y regresar ante el Necaxa a la senda de la victoria.



"Ahora he jugado, gracias a Dios en lo personal me siento bien, físicamente perfecto para los 90, incluso jugando en posiciones diferentes. Si me toca ser partícipe de mi selección dentro de la cancha, bienvenido sea".



Respecto a los arbitrajes que le han tocado al Atlas en las últimas dos fechas, puntualizó el volante que se han dado equivocaciones y sería bueno que entrara en VAR al futbol mexicano, aunque de alguna manera le quitaría sabor y picardía a lo natural del balompié.



"Las dos expulsiones no fueron, he visto los videos y en realidad no había. Yo creo que un poco más de atención en esas decisiones porque el jugador va a defender su área y Barreiro es un jugador limpio. Primera vez en la historia que expulsan a un jugador dos veces de forma equivocada".



El estarse jugando la permanencia en la Liga MX de alguna manera es presión para la plantilla, pero puntualizó Martínez, que saben cómo trabajarla para que no sea una carga extra en la búsqueda de resultados positivos.



"Sabemos lo que nos estamos jugando, pero creo que hay tiempo, es un año todavía para ver quién está ahí. Nosotros tenemos que estar enfocados, jugar de igual a igual y cuando el equipo juega así ha sacado resultados positivos. No podemos pensar en eso, pero cuando estamos en la cancha debemos liberarnos".

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ