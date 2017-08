Chivas, obligado a cerrar enrachado para calificar

Pese a ser sotanero general, tiene posibilidades de avanzar y meterse a la Liguilla

GUADALAJARA, JALISCO (24/AGO/2017).- Nada está perdido para el Guadalajara, pese a ser el primer equipo campeón que no gana en las seis primeras fechas del campeonato, todavía pese a que no abandona el sótano de la tabla general, tiene muchas posibilidades de calificar a la Liguilla por el título y defenderlo en la fiesta grande.



Chivas tiene cuatro unidades hasta ahora, pero el octavo lugar de la general le saca la misma cantidad de unidades, que es Lobos. Del cuarto al séptimo sembrado en la tabla, están cuatro equipos igualados con nueve unidades, a cinco de distancia del actual campeón y son: Tigres, Pachuca, Toluca y Necaxa.



El torneo tiene en el camino 33 unidades, de las cuales y por los resultados en los últimos torneos, estaría obligado a ganar 21, para sumar 25 con los cuatro que ahora mismo tiene. Esto quiere decir que Chivas debe ganar de los 11 encuentros que le quedan, siete.



El margen de error se le disminuye a Chivas conforme pasa el torneo, las combinaciones son muchas para dar con las 21 unidades que necesitan para calificar y el sábado ante el Querétaro, es obligado ganar porque el calendario tras este duelo es difícil.



La buena noticia es que de los 11 enfrentamientos que tiene el Guadalajara en lo que resta del campeonato, seis serán en casa y cinco fuera de ella. Los rojiblancos deberán enracharse desde ya, para no despegarse de los punteros del campeonato.

Rival Estadio Jornada Querétaro Chivas 7 Pachuca Hidalgo 8 Pumas Chivas 9 América Azteca 10 Lobos Chivas 11 Tigres Universitario 12 Monarcas Chivas 13 Veracruz Luis "Pirata" Fuente 14 Xolos Chivas 15 Atlas Chivas 16 León Nou Camp 17

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ