'Checo' espera conocer su futuro 'antes de Singapur'

SPA, BÉLGICA (24/AGO/2017).- El mexicano Sergio Pérez (Force India) indicó este jueves en el circuito de Spa-Francorchamps, sede del Gran Premio de Bélgica, el duodécimo del Mundial de Fórmula Uno, que espera conocer su futuro "antes de Singapur", que albergará el decimocuarto a mediados del próximo mes de septiembre.

"Checo", séptimo en el Mundial, con 56 puntos -a once del sexto, que es el holandés Max Verstappen (Red Bull), en un campeonato que lidera el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) con 202-, respondió en su encuentro con la prensa escrita acreditada en Spa que sobre su futuro "no hay nada nuevo", pero que no tardará en saberse algo.

"No hay mucho margen, porque en tres meses se acaba la temporada. Así que pronto tendremos noticias", explicó "Checo", nacido hace 27 años en Guadalajara y que afronta su séptima temporada en Fórmula Uno, la cuarta con Force India, con la que todo apunta que está muy cerca de renovar, al menos, por una temporada.

Antiguo integrante de la escuela de pilotos jóvenes de Ferrari y siempre en muchas quinielas para pilotar algún día para la Scuderia, a Sergio Pérez se le cerró -al menos, con miras al año próximo- esa puerta al darse a conocer, el pasado martes, la renovación del finlandés Kimi Raikkonen con el equipo de Maranello.

"No me disgustó, ni me sentí decepcionado, porque la renovación de Kimi creo que era algo esperado", explicó "Checo", que en su trayectoria en la categoría reina del automovilismo ha logrado siete podios, los últimos dos el año pasado.

Preguntado este jueves en Spa-Francorchamps si ese anuncio podría llegar en Monza, sede del siguiente Gran Premio, el de Italia, el bravo piloto tapatío indicó que "Monza es dentro de solo una semana, así que a ver si tenemos noticias para Singapur".