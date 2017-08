'JoJo' Díaz va a tener muchos problemas: 'Pilón' Lara

Ambos pugilistas se enfrentarán como parte de la cartelera 'Canelo'-GGG

GUADALAJARA, JALISCO (23/AGO/2017).- De cara a que el próximo 16 de septiembre se enfrente a Joseph “JoJo” Díaz en el T-Mobile Arena de Las Vegas, el púgil tapatío Jorge Lara se muestra confiado en salir airoso. El “Pilón” no tuvo empacho para asegurar que si su rival sale con la intención de fajarse, prácticamente estaría sellando su derrota.

“Si sale a pelearme al choque tiene problemas. Va a tener que tomar medidas. La gente puede decir lo que sea, pero estando arriba del ring ya arreglaremos las cosas. Ojalá se fajara, porque si lo hace a la gente le gustará que nos estemos dando. Pero sinceramente dudo que lo quiera hacer, no creo que se me faje. La gente ya sabe que yo salgo a tirar ching... No salgo a ver si puedo, voy a salir agresivo sobre de él desde un inicio”, compartió.

Pese a que formará parte de una cartelera de la magnitud de Canelo-GGG, para Jorge Lara lo verdaderamente relevante de esta pelea eliminatoria ante el “JoJo” es que de ganarla estaría más cerca que nunca de disputar una contienda por título mundial peso pluma.

“Sí está bien pelear en esa cartelera, pero lo que valoro más es esa oportunidad de disputar una eliminatoria por título mundial. A mí si me dijeran que voy a pelear en la Arena Jalisco contra él yo ahí pelearía. El lugar no es lo más importante”.

“Nos hemos estado preparando bien. Salió esta buena oportunidad y nos agarraron en la jugada. Originalmente pelearía el siete de octubre pero me la cambiaron. Son cuatro semanas pero vamos a llegar bien”, finalizó.

Lara, quien actualmente entrena con el ex campeón mundial Alejandro “Cobrita” González, ostenta un récord inmaculado de 29 a cero, dos empates y 21 nocauts. Por su parte el “JoJo”, quien fue olímpico por Estados Unidos en Londres 2012, también se mantiene invicto con un récord de 24 a cero con 13 nocauts.

Entre sus más de 30 combates como profesional, a “Pilón” se le recuerda en gran parte por su combate de 2016 ante Fernando “Cochulito” Montiel, rival al que noqueó en el primer round dentro del StubHub Center de Carson, California.

Para saber: “JoJo” Díaz es uno de los mejores prospectos de Oscar de la Hoya y Golden Boy.

EL INFORMADOR / Diego Alejandro Reos