Jorlian Sánchez ansía su debut con Leones Negros

El recién incorporado espera contribuir con goles a la confianza que depositaron en él

GUADALAJARA, JALISCO (23/AGO/2017).- El campeón de goleo en el futbol panameño Jorlian Sánchez, se ha ido integrando poco a poco a su nuevo equipo, Leones Negros, conjunto en el cual desea triunfar, convertirse en el goleador que está faltando en el equipo de la casa de estudios, para sacarlo del mal momento por el que está pasando en la división de Ascenso.

''Me siento bien, quiero hacer las cosas bien, tengo que adaptarme al grupo lo más rápido posible. Acá es otro estilo de juego, más rápido y en eso debo trabajar cuanto antes. Mis compañeros me han arropado bien, me dijeron lo que es la institución''.

El delantero espera ver acción ante Alebrijes el próximo viernes, en el cotejo de la fecha seis del Apertura 2017 en la liga de Ascenso, desea ayudar cuanto antes, porque dice estar impresionado lo que es Leones en infraestructura.

''Es sorprendente, es una institución muy buena, grande y por lo que me han hablado es un club histórico. Me siento un delantero muy fuerte, rápido, mucha lucha al equipo, anoto goles que es lo que se requiere y vengo a reforzar la delantera, porque se han perdido muchos partidos''.

Reconoció que no está al cien por ciento en lo físico, futbolístico, pero tomará ritmo conforme pasen los encuentros y espera pronto dar su máximo, servir al equipo para lo trajeron.

''En realidad no me encuentro en un nivel al cien por ciento, pero haré las cosas bien para ayudar al equipo, ponerme bien cuanto antes. Todavía no tengo conocimiento de la Liga, pero me han dicho es un futbol de mucho contacto, balonazo''.

Cuatro derrotas de manera consecutiva, un empate, es el saldo que tiene Leones Negros, un punto de 15 posibles es muy pobre para la grandeza en historia del club, así lo ve el goleador, quien se ha estado informado de las cualidades de cada uno de sus compañeros.

''El equipo ahora mismo no anda bien, pondré mi talento con mucha humildad. No he tenido acercamiento con muchos, pero buscaré tenerlo cuanto antes. Recibí la noticia de salir bien, quiero sacar a mi familia adelante y quiero triunfar en el futbol mexicano''.

