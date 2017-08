'Profe' Cruz espera pronta llegada del VAR a México

El entrenador rojinegro sale molesto del arbitraje en el partido ante Lobos

GUADALAJARA, JALISCO (22/AGO/2017).- Los fallos arbitrales en su contra han ocasionado que el cuerpo técnico de los rojinegros del Atlas levante la voz. Luego de la expulsión al defensa colombiano Stiven Barreiro y del penal mal señalado por el árbitro Adonai Escobedo, el director técnico de los Zorros, José Guadalupe "Profe" Cruz señaló que urge la llegada del videoasistente (VAR por sus siglas en inglés) para evitar errores como los del encuentro ante Lobos Buap.

"A mí me llama la atención que en Europa usen el sistema. Entiendo que es costoso, pero lo que nos jugamos, no es cuestión de centavos y una decisión puede marcar el futuro. A mi entender, no tendríamos por qué esperar. Tampoco van a intervenir el partido 30 veces y debería usarse lo antes posible, para qué esperar".

Cruz indicó que, a pesar del mal momento que atraviesa el conjunto rojinegro, no es tiempo para pensar en tirar la toalla.

"Hay circunstancias que han afectado en el campo y en el entorno. En ese sentido no podemos ser ajenos los directivos no creo que estén satisfechos de esta magra cosecha. Apenas jugada la fecha 6, no puedo tirar la toalla y pensar que los objetivos no los alcanzo".

El timonel del conjunto tapatío agregó que apelarán de nueva cuenta la expulsión de Barreiro, por lo que espera contar con el central colombiano para la siguiente jornada, cuando los Zorros visiten al Necaxa.

