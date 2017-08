Ven factores a corregir con Andrés Guardado

El director técnico del Betis dice que se busca mejorar la versión del mexicano en la cancha

SEVILLA, ESPAÑA (22/AGO/2017).- El director técnico del Real Betis Balompié, Quique Setién, afirmó que restan factores por corregir con el mediocampista mexicano Andrés Guardado para que se vea su mejor versión dentro del terreno de juego.

El timonel recordó una vez más que el futbolista jalisciense llegó al conjunto bético para hacer la tarea de Roque Mesa, un jugador con buen manejo de pelota en Las Palmas, ex equipo en el que dirigía el mismo Setién.

"Lo hemos traído (a Andrés Guardado) para que sea nuestro Roque Mesa. Realmente, ha estado jugando en el PSV en esa posición y la entiende. Aunque hay matices que debemos ir corrigiendo él y yo. Pero es un futbolista que entiende bien esta posición", declaró el estratega sobre el mexicano.

Guardado Hernández aterrizó al cuadro sevillano procedente del PSV Eindhoven, de Holanda, y lo hizo con la intención de mantenerse al máximo nivel de cara a la Copa del Mundo Rusia 2018.

Aunque le ha costado un poco la adaptación, aunado a que apenas va un partido de la temporada 2017-2018, el "Principito" dejó buenos destellos durante el compromiso del fin de semana pasado contra Barcelona, que al final ganó 2-0 al Betis.

El canterano del Atlas disputó los 90 minutos y en la actualidad es un elemento que se desempeña por el centro del campo, ya no como antes lo hacía recargado a la banda izquierda.

Por lo pronto, el timonel Quique Setién pidió tiempo para que se aprecie un Real Betis Balompié de mejor forma en su juego. "Si nos dan tiempo verán a su equipo jugar bien. No voy a cambiar porque exista presión. Me han elegido para jugar de esta manera; hay jugadores que serán importantes para el equipo que aún no están en condiciones".