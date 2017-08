Disciplinaria acepta errores arbitrales

América, Chivas y Atlas consiguen fallo a favor tras apelar las expulsiones de sus jugadores en la Jornada 5

CIUDAD DE MÉXICO (22/AGO/2017).- Edson Álvarez, Jair Pereira y el colombiano Stiven Barreiro podrán ser considerados para la Jornada 6 del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, luego que procedieron las inconformidades que presentaron sus respectivos equipos: América, Chivas y Atlas.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol informó que recibió solicitudes de inconformidad por parte de América, Atlas y Guadalajara, a consecuencia de las expulsiones de estos jugadores, considerando que fueron “manifiestamente erróneas”, y tras analizar las pruebas, el organismo disciplinario de la FMF determinó que fueron mal aplicadas.

“Por tal motivo, quedan sin efecto las sanciones y los jugadores están habilitados para participar con sus equipos la siguiente jornada”, estableció la Comisión Disciplinaria.

Edson Álvarez recibió doble amonestación en el duelo de la Jornada 5 del Apertura 2017 ante Lobos BUAP, la segunda por una barrida sobre Julián Quiñones en la que juega el balón antes de hacer contacto con el rival; sin embargo, el árbitro, Roberto García Orozco, juzgó falta y lo mandó a los vestidores.

En tanto, Stiven Barreiro recibió roja directa luego de superar en el salto al cruzazulino Edgar Méndez, ya que el silbante, Óscar Macías Romo, consideró que había una agresión con el brazo durante la acción, aun cuando las repeticiones televisivas mostraron lo contrario.

Por último, Jair Pereira fue expulsado por el nazareno Roberto Ríos Jácome por una supuesta barrida por detrás sobre Cristian Esparza, pese a que las imágenes de televisión prueban que el jugador del Puebla cae al césped, pero no a causa de un contacto con el capitán de las Chivas.

América viene de vencer a Lobos BUAP, en tanto que el campeón Guadalajara cayó en casa con el Puebla y la “Furia Rojinegra” fue derrotada por el Cruz Azul.

Por otra parte, la Comisión Disciplinaria indicó que el defensa de Cruz Azul, Omar Israel Mendoza Martín, fue suspendido un encuentro “por recibir una segunda amonestación en el mismo partido”.

Árbitros que dieron la roja a Álvarez, Pereira y Barreiro no pitarán

Ayer fueron presentadas las designaciones arbitrales para la Jornada 6 del futbol mexicano. En las designaciones destacan las ausencias de Roberto García Orozco, Óscar Macías Romo y Roberto Ríos Jacome.

Los tres árbitros tuvieron controvertidas decisiones al expulsar a los jugadores de América, Atlas y Chivas citados arriba, por lo que presuntamente sea esta la razón por la que no arbitrarán ninguno de los nueve juegos de esta doble jornada, la cual arrancará con el duelo entre Pachuca y Tigres, designado a Erick Yair Miranda.

SOLICITUD

Jair Pereira pide un arbitraje más parejo

Luego de que el fin de semana fuera expulsado de manera injusta por Roberto Ríos Jácome durante el duelo ante los Camoteros del Puebla, el zaguero rojiblanco Jair Pereira aseguró que comprende las fallas arbitrales, pero pide que las sanciones y el trabajo de los nazarenos sean parejos para todos los equipos del futbol mexicano.

Aunque reconoció que en el momento sintió impotencia al ver la tarjeta roja por una barrida en la que ni siquiera alcanzó a tocar a Christian Esparza de Puebla, el defensa del Guadalajara sólo se limitó a pedir equidad por parte de los silbantes.

“Se han equivocado en estas jornadas, son humanos, hay veces que te pueden perjudicar un partido, o es para bien o es para mal, ahora nos ha tocado para mal. Uno pudiera pensar que están en contra de ti porque en ese momento estas a 200 revoluciones y es imposible pensar bien”.

“No quisiera juzgar, lo único que quisiera es que pudiera (el arbitraje) ser lo más parejo posible. Hay jugadas clave que cambian un partido: un penal, una expulsión. Esa parte debe ser juzgada por la gente que pone a esas personas a pitar y nada más”, compartió.

Hoy a las 15:00 horas el Guadalajara volará hacia Torreón para encarar su compromiso ante los de la Comarca Lagunera.

El “Profe” exhorta a ser más cuidadosos

El técnico del Atlas, el “Profe” José Guadalupe Cruz, espera que en el partido de hoy contra Lobos BUAP el arbitraje no ayude a ningún equipo, que no influya en marcaciones que pudieran afectar el resultado final de un encuentro porque hay mucho en juego, de entrada en este duelo hay problemas de cociente.

“Lo único que solicito es que se tenga mucho más cuidado, porque nos enfrentamos a un rival directo en el porcentaje, necesitamos que no ayuden a nadie, que sean objetivos, que impartan justicia como corresponde, que sea el futbol y solo él, el que determine quién va a la calificación o no. En el futbol mexicano no hay amaño de partido ni nada de cosas oscuras, el arbitraje debe fortalecer esta situación por beneficio del propio espectáculo y la propia afición”.

En el futbol siempre se hablará del trabajo del árbitro, lo cual el “Profe” considera normal. “Esto no es nuevo, es de siempre, la polémica existirá en las marcaciones que a veces benefician, que perjudican, sigo, si beneficiaran no se dice absolutamente nada y cuando se perjudica salimos a comentarlo. Mayormente no hablo del arbitraje, comprendo que son seres humanos y no hay una intención en las marcaciones, se pueden equivocar”.

ASIGNACIONES

Los silbantes de la Jornada 6