Caso Juzgado

La Jornada 5 fue especialmente polémica en varios aspectos del arbitraje

GUADALAJARA, JALISCO (22/AGO/2017).- De nueva cuenta, el tema del arbitraje hace su poco deseada aparición en el torneo, luego de que la esperanza de un buen jueceo en esta campaña había renacido tras la llegada de Arturo Brizio a la Comisión de Arbitraje.

Sin embargo la Jornada 5 fue especialmente polémica en varios aspectos, pero hay uno que llama la atención y no por tratarse del campeón, sino porque parecen repetirse viejas prácticas que uno creía serían desterradas a la llegada de Brizio Carter como mandamás de los silbantes.

Llama particularmente la atención el caso Chivas. Luego de que su técnico fuera expulsado la semana anterior en el duelo ante Monterrey, Matías Almeyda salió a señalar a media semana al arbitraje por lo que él sentía cierta animadversión de los de negro por el Rebaño, dando a entender —con cierta dosis de exageración— que el título rojiblanco había calado en muchos sectores de nuestro balompié.

Hasta ahí no pasaba de ser la perorata de alguien que se sentía afectado por los silbantes. Pero el sábado, cuando en tres acciones ciertamente apretadas —que por lo mismo si se marcan para un lado o para el otro no pasa nada—, llama la atención que en las tres el arbitraje se inclina por marcar en contra del Guadalajara.

Es decir, de tres acciones polémicas, ninguna fue a favor de Chivas. Apenas tres días despues de que el técnico del Rebaño se había quejado del arbitraje.

Ojalá que este H. Tribunal sólo esté viendo árbitros con tranchete y que no regresen las viejas prácticas de la Comisión basadas en aquello de que “el que la hace, la paga”.

EL PODIO

1.- El muñeco diabólico

Hirving Lozano empieza a hacer de las suyas en el futbol europeo. El “Chucky” volvió a ser figura en el triunfo del PSV Eindhoven sobre el NAC, al marcar un tanto y dar una asistencia. Lozano ha comenzado a tambor batiente la Liga holandesa, echando por tierra los mitos de la adaptación a otro país, otro continente y otra manera de entender el futbol, dejando en claro que el que es “Chucky”, donde quiera espanta.

2.- Siguen de odiosos

A la grey antiamericanista que vio además la incorporación de varios antipiojo a sus filas, no les queda más que aguantar candela. El América está imparable, jugando cada vez mejor y en lo alto de la tabla. Ni modo, lo que es....

3.- Pellízquenlos

Con todo y dedos, el Cruz Azul de Paco Jémez está posicionado en todo lo alto de la tabla y se mantiene invicto en el torneo. Al igual que el América, la Máquina juega cada vez mejor. De esto no hay diario en la Noria, sáquenle foto.

EL RINCÓN DE LA VERGÜENZA

Sin medias tintas

Este Guadalajara de Matías Almeyda no conoce de medias tintas. O muy bien, como el torneo pasado, o muy mal, como en este certamen. Lo que simplemente parecía el arranque lógico de un equipo que no hizo una buena pretemporada, poco a poco parece descomponerse a situaciones más complicadas de resolver. A Chivas le urge un buen resultado que les haga retomar confianza.

Calorón en La Madriguera

Otro equipo que perdió el rumbo de fea forma es el Atlas. Ciertamente han lidiado con un par de problemas no muy comunes y sí graves: el capitán y símbolo fuera de las canchas por líos con la justicia estadounidense, mientras que su mejor elemento e insustituible, Clifford, fuera todo el torneo por lesión. Sin embargo, los Zorros no se pueden justificar en este par de dificultades para no levantar en un torneo donde las llamas del descenso acechan.

Santos problemas

El Santos del “Chepo” de la Torre se hundió poco a poco hasta aparecer, junto a Chivas, en el último lugar general. El equipo lagunero había cerrado de gran forma el torneo anterior y parecía empezar de buena manera en este certamen, en el cual se reforzó de manera adecuada. Sin embargo, el Santos es junto a Morelia y Chivas uno de los elencos que no han ganado en el actual certamen. Cada día juegan peor y el equipo dejó de sumar.

EL VILLANO

Aprender, siempre aprender

Más allá de que parece no tocar a su adversario en una jugada que de tan rápida se vuelve polémica, a Jair Pereira le debe quedar como aprendizaje el entender los tiempos del partido. En una jugada como la que le tocó el sábado, lleva 90% de posibilidades de perder, como finalmente le sucedió. En el peor de los escenarios siempre será mejor jugar 70 minutos completos, aunque pierdas 1-0 por no barrerte, ¿no?

LA FIGURA

Con ustedes: el real “Chicharito”

2 goles marcó Javier Hernández en su segundo partido con el West Ham, aunque su par de anotaciones no sirvieron para que su equipo sumara. El tapatío mostró lo que es, un depredador del área al anotar en sendos rebotes donde él estuvo en el momento exacto para poner la pelota en las redes. Sus goles sirvieron para que saliera a relucir una estadística envidiable, al ser ubicado como el quinto goleador más efectivo en Inglaterra.

LA FRASE

Para la posteridad

“El éxito muchas veces es el peor enemigo de cada ser humano porque cuando conseguimos el éxito pensamos que ya está todo, y el todo es seguir ganando y seguir mejorando”.

Matías Almeyda, DT de Chivas