Chivas ya ha utilizado a Santos como trampolín

El rebaño no era último de la tabla general desde el torneo Clausura 2012

GUADALAJARA, JALISCO (21/AGO/2017).- Chivas no era último de la tabla general desde el torneo Clausura 2012, campeonato que inició el técnico Fernando Quirarte dirigiendo tres encuentros en los cuales perdió, contra Atlante, Querétaro y Xolos, al final de este duelo el "Sheriff" renunció y entró Ignacio Ambriz a sustituirlo, quien empató el partido de la jornada cuatro ante Pumas y luego, cayó ante Pumas para la quinta fecha.



En ese torneo los rojiblancos sumaban un punto a la fecha cinco y obtuvo su primer triunfo hasta la octava jornada, cuando de local le ganó al Santos. En ese campeonato no le alcanzó al "Rebaño" para calificar.



Los rojiblancos enfrentarán este miércoles en cotejo de la jornada seis del Apertura 2017 al Santos, conjunto que ya en una ocasión le sirvió para salir de una mala racha sin ganar, la que se dio en el Clausura 2012, cuando en siete jornadas los rojiblancos no habían sumado de tres y en la ocho los de Torreón fueron víctimas.



Aquí las peores rachas de Chivas sin triunfo, desde que se implementaron los torneos cortos:

Torneo Primer triunfo Marcador

Verano de 1998 Jornada 10 Veracruz 0-2 Chivas

Invierno del 2000 Jornada 6 Chivas 1-0 Puebla

Apertura 2002 Jornada 6 Chivas 4-0 Tigres

Clausura 2012 Jornada 8 Chivas 2-1 Santos

Clausura 2013 Jornada 6 Monterrey 0-1 Chivas

Clausura 2016 Jornada 9 Querétaro 0-2 Chivas



Así están los últimos enfrentamientos entre rojiblancos y santistas

Torneo Marcador Jornada

Apertura 2017 Santos 2-0 Chivas 1

Clausura 2017 Chivas 1-1 Santos 5

Apertura 2016 Santos 0-1 Chivas 5

Clausura 2016 Santos 0-1 Chivas 17

Apertura 2015 Chivas 0-3 Santos 17

Clausura 2015 Chivas 0-3 Santos Cuartos de final vuelta

Clausura 2015 Santos 0-0 Chivas Cuartos de final ida

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ