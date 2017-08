‘Profe’ Cruz pide más ‘cuidado’ a los árbitros

El técnico considera que la expulsión que sufrió Barreiro ante el Cruz Azul fue injusta

GUADALAJARA, JALISCO (21/AGO/2017).- - Luego de la derrota ante el Cruz Azul 2-1, el técnico del Atlas José Guadalupe Cruz, espera que el arbitraje de este martes ante Lobos BUAP, que no ayuden a ningún equipo, que no influya en marcaciones que pudieran afectar el resultado final de un encuentro porque hay mucho en juego, de entrada en este duelo, hay problemas de cociente.

El comentario que manifestó el técnico viene a colación por la expulsión que sufrió Stiven Barreiro ante el Cruz Azul, la cual consideró injusta porque su jugador jamás fue con la intención de lesionar al rival y espera que le retiren el castigo, al tiempo que espera marcaciones lo más justas posibles en este duelo de la fecha seis.

"Lo único que solicito es que se tenga mucho más cuidado, porque nos enfrentamos a un rival directo en el porcentaje, necesitamos que no ayuden a nadie, que sean objetivos, que impartan justicia como corresponde, que sea el futbol y solo él, el que determine quién va a la calificación o no. En el futbol mexicano no hay amaño de partido ni nada de cosas oscuras, el arbitraje debe fortalecer esta situación por beneficio del propio espectáculo y la propia afición".



En el futbol siempre se hablará del trabajo del árbitro, lo cual consideró normal el técnico del zorro, así que tampoco se debe utilizar como excusa de su parte por no haber obtenido un buen resultado el pasado sábado.



"Esto no es nuevo, es de siempre, la polémica existirá en las marcaciones que a veces benefician, que perjudican, sigo, si beneficiaran no se dice absolutamente nada y cuando se perjudica salimos a comentarlo. Mayormente no hablo del arbitraje, comprendo que son seres humanos y no hay una intención en las marcaciones, se pueden equivocar".



El estratega rojinegro mencionó que su equipo no está para regalar nada, porque cada unidad que se deja en el camino, jamás regresa y puede pesar el torneo entrante, cuando se decida el tema de cociente.



"Lo que sí hay que cuidar es justo eso, estamos en la fecha cinco y todavía no se decide, pero los puntos que hoy dejemos en el camino, serán fundamentales para calificar o no, serán fundamentales en el cociente. Muchos pueden pensar que falta mucho (para que finalice el año futbolístico), pero la realidad hay que encararla como es, estamos en una situación complicada, no podemos regalar absolutamente nada y si es lamentable, no digo del arbitraje, pero estando Bareiro no digo que hubiéramos empatado, pero 11 contra 11 es diferente a 10 contra 11".

El "Profe" Cruz dijo que se dedicará a realizar su trabajo, esperando que los nazarenos hagan lo propio y él junto a sus muchachos, también colaborarán haciendo futbol limpio, para dar los menos problemas posibles.

"Tenemos que reaccionar ahora mismo, porque somos profesionales. De nuestra parte tengo que estar frío, no puedo comenzar a echar culpas ni poner pretexto, tengo que concentrar mi energía en las soluciones, la comunicación es fundamental, la confianza es fundamental, la continuidad y las determinaciones que tomen los de pantalón largo, no me corresponden, a mi solamente las de cancha".

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ