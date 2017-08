¿Y ahora qué pasa con el Rebaño?

Un arbitraje cuestionable y la poca generación de futbol del Guadalajara se combinaron anoche para la caída de Chivas ante Puebla

GUADALAJARA, JALISCO (20/AGO/2017).- Guadalajara ha sido diagnosticado de diversos males que hoy lo tienen en lo más bajo del torneo mexicano.

Una combinación de muchos males y pocas circunstancias en contra propiciaron una inverosímil derrota de 1-0 —al menos en los pronósticos iniciales— ante un Puebla que vino por el empate y se llevó todo el botín de un impávido Estadio Chivas.

Así, se fueron cinco jornadas del Apertura 2017 y Chivas languidece en el último lugar de la tabla general con apenas tres puntos, con todo y su corona de campeón que ya no asusta a nadie.

Descomposición

A pesar de que en la semana se había especulado con la posibilidad de que Chivas realizara varios cambios de cara al cotejo con Puebla, al final sólo Alanís se fue a la banca para que Hedgardo Marín tomara su lugar, ante poco más de 30 mil aficionados en la casa del Rebaño.

Almeyda volvió a arrinconar a Pizarro en el sector izquierdo donde evidentemente no se siente cómodo, y a Orbelín Pineda lo dejó libre atrás del centro delantero, posición que jugaba en Querétaro pero que no logra dominar en Guadalajara.

Con sus dos mejores hombres en situaciones incómodas y un rival que se defendía hasta con sus 10 elementos de cancha detrás del medio campo, el Rebaño no lograba imponer condiciones ante un Puebla voluntarioso.

Dos acciones clave se sucedieron antes de los 20 minutos: el gol anulado a Carlos Salcido y la expulsión de Jair Pereira.

A partir de ahí Chivas ya no podía ser intenso ni apretar al rival en su campo, por lo que poco a poco los defectos del campeón se convirtieron en enfermedades crónicas. Era momento de pensar más y correr menos, un cambio que no supo manejar Guadalajara.

Para colmo sobre el final del primer tiempo —al minuto 41—, Puebla tejió de gran forma la jugada que terminó con el soberbio disparo de Alan Zamora para la ventaja visitante.

Enfermo

En el complemento el Guadalajara salió con Isaac Brizuela en lugar del “Gallito” Vázquez. Pizarro se fue al centro del campo y aumentó su desgaste.

Orbelín jugaba de contención desde la expulsión de Jair.

Puebla se mantenía ordenado y no regalaba espacios. Entraron José Juan Macías —muy verde para una situación de emergencia—, y Jesús Eduardo López, quien sigue viviendo de aquel partido en Monterrey.

Pizarro se desgastó en batallas inútiles con el medio campo rival, Orbelín no lograba enlazar con su ataque, y en general Guadalajara no funciona porque de la mitad de la cancha al frente no hay desbordes, nadie encara y ni siquiera disparan al arco.

Así, el diagnóstico es sencillo: el campeón está muy enfermo; tiene cura, pero nadie sabe si llegará a tiempo.

El campeón se va entre abucheos

El hecho de hilar su segunda derrota de manera consecutiva, jugar un futbol poco vistoso y amanecer como sotaneros generales, hizo que la afición que hizo una buena entrada en el Estadio Chivas abucheara al campeón al finalizar el cotejo ante Puebla.

La gente salió decepcionada al momento en que el silbante señaló el final. No daban crédito de lo que acababa de acontecer, afirmando “qué mal están jugando, no pensábamos que esto pudiera pasar”, dijo la señora Lupita al finalizar el cotejo.

“Creo que el árbitro no ayudó mucho, por ahí un penal y un gol anulado, además de que la expulsión a Jair (Pereira) a mi parecer no era, nos afectó”, siguió la fanática del Guadalajara.

Chivas enfrentará a Santos el próximo miércoles en la jornada doble, la seis, de la Liga MX y el próximo sábado recibirá a Querétaro, buscando reencontrarse con el triunfo, el buen futbol y su afición.

MOMENTOS CLAVE

Puñalada

Guadalajara no lograba establecer superioridad sobre su rival, pero al minuto 16 se encontró con la ventaja cuando Moisés Muñoz salió mal en un tiro de esquina y a segundo poste Carlos Salcido remató al arco para poner la pelota en las redes. El gol era legítimo, pero el asistente número dos invalidó por supuesto fuera de lugar.

Consecuencia

Tres minutos después del gol anulado, Puebla encontró en contragolpe una jugada donde Christian Esparza escapaba por derecha, el argentino cortó hacia el centro y ahí se la jugó en la barrida Jair Pereira, quien provoca la caída del pampero. El árbitro señaló la falta y Jair, último hombre, se fue expulsado. Así, ni ventaja en el marcador y sí desventaja numérica.

Con poco amor...

Guadalajara no producía al frente en la segunda mitad. Antes de la media hora del complemento, otra vez Puebla falla en la marca en tiro de esquina. Por izquierda llega el cobro donde Muñoz se queda amarrado, Zaldívar tiene el marco abierto pero no se espera la pelota y chorrea su remate por un costado de la portería. Sería la única opción de peligro de Chivas en el segundo tiempo.

LA OPINIÓN DEL EXPERTO

El arbitraje afectó

Ernesto López Mota (Columnista)

Las fallas del árbitro Roberto Ríos Jácome, hundieron a Chivas. Un gol anulado injustamente a Carlos Salcido y un penal a favor no marcado a “Chofis” López, fueron errores que gravitaron en el marcador. Pero sobre todo, la expulsión inmerecida de Jair Pereira, descompuso el esquema táctico del Rebaño a partir del minuto 19.

LAS FRASES

"Creo que el trámite del partido cambió tras la expulsión, el equipo estaba manejando la pelota, veníamos bien, dominando y a partir de ahí cambió."

Gabriel Amato, auxiliar de Chivas

“Significa muchísimo venir a ganarle al equipo que logró el doblete el torneo pasado, es muy gratificante. Estoy orgulloso de los muchachos.”

Rafael García, DT Puebla