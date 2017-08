Necaxa busca electrocutar a Toluca

El cuadro de los Rayos visitará la cancha de los Diablos este domingo a las 12:00 horas

CIUDAD DE MÉXICO (19/AGO/2017).- Parece que el Apertura 2017 le sienta bien al Toluca, que se encuentra en la tercera posición de la Tabla General con 8 puntos, quien este domingo se parará en territorio mexiquense para recibir a los Rayos de Necaxa, que suma siete unidades en el torneo.

Los Centenarios han tenido buenos resultados, con sus dos empates (Chivas y Cruz Azul) donde se fueron en ceros, y sus dos victorias que han sido con tres goles a favor, contra León (1) y Atlas (2). Lamentablemente su portero Alfredo Talavera sufrió una lesión y tuvo que ser remplazado por Luís García que ha mantenido su arco seguro. "Me he sentido con más confianza, cada vez voy mejorando un poco más, la verdad me siento contento por esta oportunidad y siento que lo estoy haciendo de buena manera", comentó al respecto.

Por parte de los Rayos, Luis Omar Hernández, defensor central, está de vuelta buscando la titularidad de su equipo, pero sobre todo se dijo "muy contento, la verdad es algo que me ilusiona de nuevo", con el defensor de vuelta se espera que los Electricistas "recarguen pila" ya que sus dos primeros dos encuentros fueron victorias, pero a partir de la Jornada 3 tuvieron un empate y una derrota.

Ambos equipos buscan mejorar sus posiciones, por lo cual se enfrentarán en la capital mexiquense este domingo 20 de agosto, a mediodía, como parte de la Jornada 5 del Apertura 2017.