Se abre la puerta al cambio

Después de no mostrar gran avance, Blake Bortles podría perder el puesto como mariscal de campo de los Jaguars

ESTADOS UNIDOS (19/AGO/2017).- Blake Bortles pudo haber iniciado su último juego en Jacksonville.

Doug Marrone, entrenador en jefe de los Jaguars, puso en marcha la competencia por el puesto titular de mariscal de campo después de otra inconsistente actuación de Bortles la noche del jueves frente a Tampa Bay, en el segundo encuentro de pretemporada del equipo.

Bortles tuvo una noche de ocho completos de 13 intentos para 65 yardas frente a los Buccaneers; la ofensiva de primer equipo sólo ha logrado tres puntos en las seis posesiones en las que Bortles ha estado al mando esta pretemporada.

El jueves falló dos envíos hacia Allen Robinson, incluido uno que se quedó corto y que desató los abucheos de los aficionados locales y que provocó también señales de desaprobación de los entrenadores.

“Es complicado no escuchar los abucheos de la gente”, dijo Bortles. “Pero si están abucheando o apoyando, es irrelevante para mí. Creo que hay que tratar a la adversidad y a la prosperidad de la misma forma. No abuchean sin razón, abuchean porque no hiciste bien tu trabajo”.

En tres temporadas bajo los controles, Bortles no ha hecho bien el trabajo. En 45 juegos iniciados, el ex jugador de Central Florida sólo acumula 11 victorias y 11 de sus intercepciones han sido devueltas para anotación.

Y poner a Bortles en el emparrillado aún puede ser riesgoso.

“Busco a alguien que lidere a esta ofensiva”, dijo Marrone. “No estoy contento con el desempeño, no voy a sentarme y decir cosas de alguien. Todo mundo lo vio y pueden llamarlo como quieran, estoy aún evaluando quién es la mejor persona para el puesto”.

Entre las opciones de los Jaguars se encuentra Chad Henne, veterano de 10 temporadas, que frente a Tampa Bay se fue de 6-10 para 44 yardas, aunque el primer pase de la noche pudo haber sido de anotación, sin embargo, el receptor novato Keelan Cole lo soltó en la línea de gol.

“Vamos a resolver esto, es simple”, continuó Marrone. “No voy a hacer de esto algo complicado, estoy buscando a la mejor persona para que lidere a esta ofensiva”.

LA CIFRA

34 derrotas tienen los Jaguars en tres temporadas de Bortles como titular.