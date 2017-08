Chivas: Si no es ahora...

Guadalajara, en la parte baja de la tabla, recibe a uno de los sotaneros del torneo con la consigna de ahora sí, obtener su primer triunfo del Apertura

GUADALAJARA, JALISCO (19/AGO/2017).- El Guadalajara recibe hoy al Puebla, equipo que no atraviesa por un buen momento futbolístico y que tiene a su técnico Rafael García en capilla, pues depende su permanencia de obtener un buen resultado en este encuentro de la Jornada 5.

Los rojiblancos llegan a este duelo tras ser goleados por el Monterrey 4-1 y los de La Franja igualaron 1-1 con Xolos.

Los rojiblancos se apegan a la buena marcha que han tenido en casa, donde suman 11 encuentros de manera consecutiva sin perder y buscarán alargar su racha, pero con una victoria, la cual sería la primera en el Apertura 2017, para comenzar a sacudirse el mal inicio que han tenido en su defensa del título. Llevan tres de 12 puntos disputados.

Además, Chivas suma siete encuentros consecutivos en la Liga MX sin perder ante el Puebla, con cinco empates y dos victorias. En estos cotejos celebrados, marcó 12 goles y permitió cuatro. El equipo de La Franja buscará terminar con esta racha negativa en calidad de visitante.

Pero el Puebla tiene otro hándicap en contra, ya que jugando en patio ajeno las cosas no se les han dado desde hace tiempo, han perdido cinco de sus últimos seis partidos de Liga. Puebla tiene todo en contra ante el Guadalajara, ya que cuenta con 10 triunfos en 62 visitas que le ha realizado a Chivas en Primera División y solamente dos de esas victorias fueron en torneos cortos: Apertura 2011 y Apertura 2013.

El equipo poblano está sembrado en la posición 18 de la tabla general, con dos unidades, mientras que los rojiblancos están un puesto arriba con apenas tres puntos, que los tiene con presión al interior, porque si bien es cierto que esperaban un arranque complicado, esto se les ha salido de control tras la goleada de la semana pasada ante los Regios.

Chivas sabe lidiar con la presión, así lo expresó el capitán Carlos Salcido. “Estamos trabajando en lo que nos corresponde, en mejorar, retomar nuestro nivel futbolístico. En Chivas no te puedes relajar, no podemos perder dos partidos seguidos, debemos tener una mentalidad ganadora y cuando hay partidos en los cuales no se gana, la presión que se viene es normal. Tenemos un grupo que lo toma de la mejor manera, estamos tranquilos, sabemos lo que tenemos que mejorar, somos autocríticos y ahora no estamos alcanzando el buen futbol, el buen nivel. Lo que se hable es normal, porque es Chivas”.

Cabe señalar que Chivas para este duelo podría presentar modificaciones en su 11 inicial, ya que durante la semana así lo dejó entrever el técnico Matías Almeyda, con la frase: “Es aquí cuando comienza la competencia por un puesto”.

PARA SABER

De local, el Rebaño está enrachado

El Rebaño de Matías Almeyda no ha perdido ninguno de sus últimos 19 encuentros jugados en el Estadio Chivas en la Liga MX.

EL DATO

Cifras contundentes

Cuando el Puebla comienza perdiendo un partido, las posibilidades de que se recupere son mínimas, de 9%; mientras que cuando el Guadalajara se va al frente en los encuentros, las probabilidades de que gane son de 68 por ciento.

CIFRAS

7 partidos seguidos tiene Chivas sin perder contra los poblanos.

18 el lugar que el Puebla ocupa en la tabla de posiciones.

PARA RECORDAR

Últimos choques en Guadalajara