Solicitan a Zapopan apoyo para karateca

Diego Alejandro Patiño pide al Comude apoyo para ir al Campeonato Panamericano Juvenil de Karate, en Argentina

ZAPOPAN, JALISCO (18/AGO/2017).- Desde los seis años el zapopano Diego Alejandro Patiño practica karate. Ahora, con 14 años, su dedicación lo ha llevado a estar en segundo lugar a nivel nacional, de los 80 que conforman la delegación nacional. Gracias a su esfuerzo fue seleccionado para participar en el Campeonato Panamericano Juvenil de Karate, en Argentina.



Sin embargo Diego Alejandro, quien forma parte de la Escuela de Karate "Mokuso Do" que pertenece a Antorcha campesina, tiene que pagar más de 40 mil pesos para sus vuelos y viáticos y su familia no cuenta con ese dinero. Tras haber solicitado apoyo a Comude Zapopan y no recibir respuesta, esta semana el niño, acompañado de otros karatecas, se ha manifestado dos días seguidos frente al Palacio municipal.



"Desde el mes pasado pedimos una entrevista con Pablo Lemus porque hemos solicitado diversos apoyos al deporte para las escuelas, clubes, y nunca se nos ha apoyado. Ahora que tenemos a nuestro seleccionado, planteamos nuestra petición y nos han traído peloteando los regidores del deporte y Gustavo Santoscoy, presidente del Comude", indicó Luz María Luna, representante de la organización social.



Luna contó que Santoscoy dijo que había una partida de dos millones de pesos que el Ayuntamiento destinaba para esas becas, pero que tenían que esperar a que el comité se reuniera. "La competencia es esta próxima semana, el lunes, el niño tendría que salir mañana. El secretario Rafael Martínez estaba pero no tuvo tiempo de atendernos".



Si Diego Alejandro no consigue los recursos en su lugar irá otro, por eso Luz María lanzó un mensaje al alcalde zapopano. "Van a mandar al que tenga pagar, ese es el problema del deporte en México, y Pablo Lemus tan inteligente y con todos sus asesores, tiene que darse cuenta que si queremos romper con el círculo vicioso de los resultados nacionales tenemos que empezar por apoyar a los deportistas, aunque no tengan palancas, no sean nuestros cuates".



EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ