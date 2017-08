Nadie repite 18 títulos al hilo, señalan en el Code

El entrenador Luis Miguel Chávez no tiene empacho en asegurar que es una marca insuperable en el país

GUADALAJARA, JALISCO (18/AGO/2017).- Haber conseguido su título 18 de manera consecutiva dentro de la Olimpiada Nacional, sigue siendo razón de felicidad y orgullo entre los atletas y entrenadores del Code Jalisco. Así lo dejó claro el entrenador Luis Miguel Chávez, quien no tuvo empacho para asegurar que el palmarés de la delegación azul y oro ya es una marca insuperable en el país.



Este viernes durante los festejos del Code por el título obtenido en la pasada Olimpiada Nacional 2017, el experimentado entrenador de triatlón fue tajante al señalar que 18 títulos al hilo en esta justa juvenil es algo que "ningún estado podrá repetir".



"Dudo que otro estado lo pudiera lograr salvo Jalisco, que cada año que compite intenta acrecentar esta cosecha. Yo creo que es algo que nunca en la historia se va a repetir. He comentado mucho que la mayoría de estos chavos aún no habían ni siquiera nacido cuando Jalisco consiguió el primer título. Es generación tras generación la que está consiguiendo estos méritos", compartió.



Respecto al festejo que el Code organizó a sus atletas por los últimos resultados nacionales, el profesor Chávez aseguró que era justo y necesario reconocer a estos deportistas que desde ya están pensando en conseguir el título del año venidero.



"Ya les hacía falta un reconocimiento así. A final de cuentas es un aliciente para el trabajo que han realizado estos atletas durante toda la temporada. Es también una motivación extra para redoblar esfuerzos ahora que comenzamos otro ciclo. El objetivo es claro: buscar desde ya el título de la Olimpiada del año que entra", finalizó.



Luis Miguel Chávez es coach de triatlón del Code Jalisco y además cuenta con experiencia en selección nacional. Él es entrenador de la triatleta tapatía Cecilia Pérez, quien fue una de las representantes nacionales en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016.



EL INFORMADOR / DIEGO REOS